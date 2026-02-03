Advertisement
खुद का देश छोड़ पाकिस्तान के समर्थन में उतरे उस्मान ख्वाजा, कैमरन ग्रीन को सुना डाली खरी-खोटी

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज को पाकिस्तान ने अपने नाम किया. बता दें उन्होंने कंगारुओं को बुरी तरह से 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. गौरतलब है इस सीरीज के दौरान एक मामले ने आग पकड़ ली है. एशेज के दौरान संन्यास लेने वाले सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ना सिर्फ उन्होंने प्रतिक्रिया दिया बल्कि वह पाकिस्तानी स्पिनर के समर्थन में उतर आए हैं. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:49 AM IST
ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज को पाकिस्तान ने अपने नाम किया. बता दें उन्होंने कंगारुओं को बुरी तरह से 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. गौरतलब है इस सीरीज के दौरान एक मामले ने आग पकड़ ली है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं तारिक उस्मान के गेंदबाजी एक्शन पर कैमरन ग्रीन के रिएक्शन के बाद होने वाले बवाल की. तारिक ने ग्रीन को आउट किया और वह जब आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे.तो डग आउट में उन्होंने तारिक के एक्शन का विरोध किया और अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई. हालांकि, इस पर ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया. अब एशेज के दौरान संन्यास लेने वाले सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ना सिर्फ उन्होंने प्रतिक्रिया दिया बल्कि वह पाकिस्तानी स्पिनर के समर्थन में उतर आए हैं. 

पीएसएल के दौरान मिली लाइमलाइट
ख्वाजा ने अपने देश के खिलाड़ी को छोड़कर पाकिस्तानी खिलाड़ी का समर्थन किया और उनकी आलोचना की है. ख्वाजा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इस बात का समर्थन किया. बता दें कि उस्मान तारिक पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान लाइम लाइट में आए थे और उस दौरान भी उनकी गेंदबाजी एक्शन को लेकर जमकर बवाल कटा था. हालांकि, उनके ऊपर जांच हुई और उनके एक्शन को सही बताया गया और वह तब से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं. इस सीरीज के दौरान वह महज 1 मैच खेल पाए. जिसमें उन्होंने ग्रीन को मिलाकर 2 विकेट हासिल किया.

ग्रीन को जमकर लताड़ा
कैमरन ग्रीन के रिएक्शन पर उस्मान ख्वाजा ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बताया कैसे, 'क्रिकेट में चंकर' कहलाने से कुछ बुरा नहीं होता.यह सचमुच एक बुरा कलंक जरूर है. वह खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और 2 बार 2 जांच में दोषमुक्त भी हो चुका है. थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं और उसमें कमियां निकालना बंद करते हैं. ख्वाजा ने एशेज के दौरान क्रिकेट को अलविदा लेने का फैसला लिया था. उन्होंने अपने संन्यास के समय भी उनपर उठे भेदभाव का जिक्र किया था.ख्वाजा अपने इस रवैये के लिए जाने जाते हैं.

तारिक की सफाई
तारिक उस्मान ने इस पूरे मामले पर पहले ही सफाई देते हुए बताया था कि वह कैसे उनकी इस नेचुरल समस्या की वजह से पहले भी कई बार आलोचनाओं से घिरे रहे हैं.उन्होंने कहा,'मेरी कोहनी पर दो कोने हैं. जिस कारण मुझे सीधा खड़े होने में दिक्कत होती है. इससे दर्शकों को भी परेशानी होती है. मैनें प्रोयगशालों में 2 बार परिक्षण भी करवाए हैं. मेरा एक्शन सही पाया गया है. आपने पहले भी देखा होगा कि जिसके ऊपर (चकिंग का) का आरोप लगा है उसने भी जांच करवाई है.  मैने एक्शन को सुधारने और सही करने की कोशिश भी की है.'

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

