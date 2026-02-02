भले ही पाकिस्तान ने किया बॉयकॉट, फिर भी मैच के लिए श्रीलंका जाएगी टीम इंडिया, सामने आई बड़ी वजह

पाकिस्तान के 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज T20 वर्ल्ड कप मैच का बॉयकॉट करने के फैसले के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने कहा है कि टीम इंडिया ICC प्रोटोकॉल के अनुसार मैच के लिए श्रीलंका जाएगी और मैच रेफरी के मैच रद्द करने का इंतजार करेगी. सूत्रों ने बताया कि टीम इंडिया ICC प्रोटोकॉल का पालन करेगी, शेड्यूल के अनुसार प्रैक्टिस करेगी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कोलंबो के SSC क्रिकेट ग्राउंड पहुंचेगी.

मैच के लिए श्रीलंका जाएगी टीम इंडिया

एक सूत्र ने बताया, 'टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी और ICC प्रोटोकॉल का पालन करेगी. वे शेड्यूल के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समय पर स्टेडियम पहुंचेंगे और मैच रेफरी के मैच रद्द करने का इंतजार करेंगे.' पाकिस्तान ने 15 फरवरी को होने वाले ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप-स्टेज मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान ने किया बॉयकॉट

पाकिस्तान सरकार ने रविवार को X पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच में 'मैदान पर नहीं उतरेगी'. पाकिस्तान ने पिछले महीने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की घोषणा की थी, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं. पाकिस्तान सरकार की पोस्ट में कहा गया है, 'पाकिस्तान की सरकार अपनी क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी.'

पाकिस्तान सरकार ने फैसले का कोई कारण नहीं बताया

पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने के अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया है. भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले शानदार फॉर्म में है और उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज 4-1 से जीती है. ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है. दोनों टीमें आठ बार खेल चुकी हैं, जिसमें रिकॉर्ड भारत के पक्ष में 7-1 है. ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के फैसले के बारे में जानकारी दी थी. यह फैसला बांग्लादेश के कथित 'सुरक्षा चिंताओं' के कारण अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार करने के बाद लिया गया था.