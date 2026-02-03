पाकिस्तान का क्लीन स्वीप भी काफी नहीं...पोंटिंग का ऑस्ट्रेलिया को लेकर चौंकाने वाला दावा आया सामने

विश्व की नंबर 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम ऑस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप की तैयारी के आखिरी मैचों में करारी शिकस्त मिली, जब पाकिस्तान ने उसे उसके घरेलू मैदान पर 0-3 से करारी शिकस्त दी. यह सीरीज मेहमान टीम के लिए बेहद शर्मनाक रही, जो आखिरी दो मैचों में क्रमशः 108 और 96 रन पर ऑल आउट हो गई.इन हारों ने उपमहाद्वीप की धीमी और कम दबाव वाली पिचों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की लंबे समय से चली आ रही मुश्किलों को उजागर कर दिया. मोहम्मद नवाज़, उस्मान तारिक और अबरार अहमद ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया, और तीनों ही मौकों पर मेहमान टीम बल्लेबाजी में तालमेल बिठाने में नाकाम रही. इस सीरीज ने वैश्विक टूर्नामेंट से कुछ ही सप्ताह पहले ऑस्ट्रेलिया के संतुलन और तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

भारत को बताया प्रबल दावेदार

भारी नुकसान के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने परिणाम के महत्व को कम करके आंका है और टीम को 2026 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का समर्थन किया है.“हालात, प्रतिभा और खिलाड़ियों की मजबूत टीम को देखते हुए भारत शायद प्रबल दावेदार है. उन्हें हराना मुश्किल होगा. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सेमीफाइनल तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहेगा,” उन्होंने आगे कहा.

स्मिथ स्क्वॉड में नहीं

तेज गेंदबाज पैट कमिंस के टूर्नामेंट से बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों में और भी मुश्किलें आ गई हैं. स्पिन गेंदबाजी में माहिर खिलाड़ियों की कमी को लेकर भी टीम की आलोचना हो रही है, जिसमें शानदार फॉर्म में चल रहे स्टीव स्मिथ को शामिल नहीं किया गया है.

11 फरवरी को पहला मैच

पोंटिंग ने स्वीकार किया कि चोटिल खिलाड़ी विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने सीनीयर ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल के साथ-साथ युवा खिलाड़ी कूपर कॉनॉली को जिम्मेदारी संभालने के लिए आश्वस्त किया.ऑस्ट्रेलिया 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. समूह चरण के उनके सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, जहां आर प्रेमदासा स्टेडियम और पल्लेकेले की पिचें टर्न और परिवर्तनशील उछाल प्रदान करने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया की टी20 विश्व कप 2026 टीम:

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, टिम डेविड, बेन ड्वार्शियस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा, रिजर्व खिलाड़ी- शॉन एबॉट.

