23 छक्के और 46 चौके... वनडे में भारत के इस बल्लेबाज ने खेली ब्रायन लारा से भी बड़ी पारी, जड़ दी Quadruple Century

ब्रायन लारा ने जहां टेस्ट क्रिकेट में नाबाद 400 रन की पारी खेली थी. वहीं, भारत के इस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन की विस्फोटक पारी खेली. अपनी पारी में भारत के इस बल्लेबाज ने 160 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 486 रन बनाए. अपनी तूफानी और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी के दौरान इस बल्लेबाज ने 46 चौके और 23 छक्के उड़ाए.
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भारत का एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने वनडे क्रिकेट में ब्रायन लारा से भी बड़ी और ऐतिहासिक पारी खेल दी. अपनी पारी में भारत के इस बल्लेबाज ने 160 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 486 रन बनाए. अपनी तूफानी और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी के दौरान इस बल्लेबाज ने 46 चौके और 23 छक्के उड़ाए. बता दें कि ब्रायन लारा ने जहां टेस्ट क्रिकेट में नाबाद 400 रन की पारी खेली थी. वहीं, भारत के इस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन की विस्फोटक पारी खेली.
संक्रूथ श्रीराम नाम के एक भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. एक वनडे मैच में संक्रूथ श्रीराम ने 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए. बता दें कि बेंगलुरु के युवा क्रिकेटर संक्रूथ श्रीराम ने यह महारिकॉर्ड बनाया था. नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (NDCA) ने साल 2014 में ऊटी में अंडर-16 अजहर हसन मेमोरियल इंटर स्कूल लिमिटेड ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था. ऊटी के जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने तब 40 ओवर के एक वनडे मैच में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. Espncricinfo की रिकॉर्ड लिस्ट में संक्रूथ श्रीराम की इस पारी का जिक्र है.
संक्रूथ श्रीराम की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे हेब्रोन स्कूल के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. हालांकि यह मैच स्कूल क्रिकेट के जिला स्तर पर हुआ. फिर भी 15 साल के दसवीं कक्षा के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने अपनी बेखौफ बैटिंग से पूरी दुनिया का दिल जीतने का काम किया था. संक्रूथ श्रीराम ने जो कमाल किया था, वह वनडे क्रिकेट (एकदिवसीय क्रिकेट) में पहले कभी नहीं देखा गया है. संक्रूथ श्रीराम की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने निर्धारित 40 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 605 रन बनाए.
संक्रूथ श्रीराम ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ 160 गेंदों में 23 छक्कों और 46 चौकों की मदद से नाबाद 486 रन बनाए. धनुष प्रियन (नाबाद 70) ने संक्रूथ श्रीराम का अच्छा साथ दिया. इस ओपनिंग जोड़ी ने 605 रनों की अटूट साझेदारी की और जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने 605 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में हेब्रोन स्कूल की पूरी टीम केवल 15 ओवरों में 42 रन पर ढेर हो गई. संक्रूथ श्रीराम की मदद से जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ यह 40 ओवर का वनडे मैच 563 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.
संक्रूथ श्रीराम ने अपनी इस पारी के बाद कहा था, 'जब मैं मैदान पर उतरा, तो मैं बस रन बनाना चाहता था ताकि अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर सकूं. मेरे कोच ने मुझे साफ-साफ कहा था कि मेरा ध्यान पूरे 40 ओवर तक टिके रहने पर होना चाहिए, जो हमारी टीम के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है. इसलिए, मैं पूरे 40 ओवर तक क्रीज पर टिके रहना चाहता था और फिर यह रिकॉर्ड अपने आप बन गया.' संक्रूथ श्रीराम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं. मैं क्रिकेट के प्रति इतना जुनूनी हूं कि कई बार मुझसे कहा गया है कि मुझे पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में रुचि है.