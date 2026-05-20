RCB के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी! प्लेऑफ से पहले टीम से जुड़ा यह खूंखार बल्लेबाज, विराट कोहली की टेंशन खत्म

IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru: इंग्लैंड के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज फिल साल्ट इसी सप्ताह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार हैं. साल्ट 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फील्डिंग के दौरान उंगली में लगी चोट के बाद इलाज के लिए इंग्लैंड लौट गए थे. अब वह 26 मई (मंगलवार) से शुरू होने वाले प्लेऑफ मुकाबलों से पहले टीम के साथ जुड़कर आरसीबी की बल्लेबाजी को मजबूत करेंगे.

आरसीबी के फैंस के लिए यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या साल्ट शुक्रवार (22 मई) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले आखिरी लीग मैच के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं. हालांकि, टीम प्रबंधन उन्हें प्लेऑफ के महत्वपूर्ण मैचों से पहले पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहेगा ताकि चोट के दोबारा उभरने का कोई जोखिम न रहे.

बेथेल की जगह फिल साल्ट की वापसी तय

इस सीजन के शुरुआती छह मैचों में साल्ट ने आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 168.33 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए थे. इसमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जड़े गए अर्धशतक भी शामिल हैं. उनकी अनुपस्थिति में जैकब बेथेल को विराट कोहली के साथ ओपनिंग का मौका मिला, लेकिन वह 7 पारियों में केवल 96 रन ही बना सके हैं. ऐसे में साल्ट के फिट होते ही उनका प्लेइंग इलेवन में बेथेल की जगह लेना लगभग तय माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान का सत्यानाश, बांग्लादेश ने लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप

रजत पाटीदार की मैदान पर वापसी होगी?

आरसीबी के कप्तान और मध्य प्रदेश के स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार भी टीम में वापसी के लिए तैयार हैं. रजत पिछले हफ्ते रायपुर में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान कन्कशन (सिर में चोट) का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वे पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. उनकी अनुपस्थिति में जितेश शर्मा ने टीम का नेतृत्व किया और पंजाब के खिलाफ 23 रनों की शानदार जीत हासिल करने में मदद की.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान से टेस्ट में कैसी होगी प्लेइंग-11? टीम चुनने में शुभमन के छूटेंगे पसीने

टॉप-2 पर आरसीबी की नजर

आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी है और अब उसका लक्ष्य सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को हराकर पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में रहना है. इससे टीम को फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलेंगे. रजत ने साल 2025 में अपनी कप्तानी में आरसीबी को पहला आईपीएल खिताब जिताया था. उनके इस अहम मुकाबले में खेलने की पूरी संभावना जताई जा रही है.