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Hindi Newsक्रिकेट10 चौके, 12 छक्के... 353 की स्ट्राइक रेट से विध्वंसक शतक, इसके सामने 27 गेंद की सेंचुरी भी फीकी

10 चौके, 12 छक्के... 353 की स्ट्राइक रेट से विध्वंसक शतक, इसके सामने 27 गेंद की सेंचुरी भी फीकी

Unbreakable Record: तुर्किये के मुहम्मद फहाद ने बुल्गारिया के खिलाफ मात्र 29 गेंदों में टी20 इंटरनेशनल शतक जड़कर इतिहास रचा था. वह साहिल चौहान के बाद टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरा सबसे तेज शतक हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 15, 2026, 08:10 AM IST
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टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज शतक.
टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज शतक.

Cricket Unbreakable Record: क्रिकेट अब धैर्य के खेल से बदलकर शुद्ध और असीमित शक्ति का प्रदर्शन बन गया है. दुनिया अक्सर आईपीएल या वर्ल्ड कप के बड़े मंचों पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन चर्चा से कम वाले मैचों में भी कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच नहीं पाता. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम दर्ज है. उन्होंने 2024 में साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों पर सेंचुरी ठोक दी थी. उनके बाद दूसरे नंबर पर तुर्किये के मोहम्मद फहाद का नाम आता है.

फहाद ने 7 जुलाई 2025 को सोफिया में तुर्किये और बुल्गारिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इतिहास रचा दिया था. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया था. हैरानी की बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट साहिल चौहान से भी बेहतर था. साहिल ने 351.21 की स्ट्राइक रेट से सेंचुरी लगाई थी. वहीं, फहाद ने करीब 353 (352.94) की स्ट्राइक रेट से गेंद को उड़ाया था.

वीडियो गेम जैसा स्कोरकार्ड

फहाद ने सिर्फ एक पारी नहीं खेली थी, बल्कि उन्होंने गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी धज्जियां उड़ाईं जिसे टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास के सबसे क्रूर प्रदर्शनों में से एक के रूप में याद किया जाएगा. उस मैच का स्कोरकार्ड किसी वीडियो गेम जैसा दिखता है. फहाद मात्र 34 गेंदों में 120 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन असली जादू तीन अंकों के सफर में छिपा था.

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93% से अधिक रन केवल बाउंड्री से आए

फहद ने मात्र 29 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिससे वह सर्वकालिक सबसे तेज टी20आई शतकों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए. उन्होंने सिकंदर रजा और जान निकोल लॉफ्टी-ईटन को पीछे छोड़ दिया था. 352.94 का उनका स्ट्राइक रेट एक ऐसे बल्लेबाज की कहानी बताता है जिसने गेंद को जमीन छूने का मौका नहीं दिया. 10 चौकों और 12 गगनचुंबी छक्कों के साथ उनके 93% से अधिक रन केवल बाउंड्री से आए.

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गेंदबाजों के पास नहीं था कोई जवाब

जैसे ही फहाद ने अपनी क्रीज संभाली, उनके इरादे बिल्कुल साफ थे. वहां कोई 'सेट होने' का समय नहीं था. उन्होंने बुल्गारिया के शुरुआती गेंदबाजों के साथ पूरी तरह से तिरस्कार का व्यवहार किया. सर्जिकल सटीकता के साथ लेंथ चुनी और अपनी ताकत से गेंद को बाउंड्री के पार भेजा. फहाद का 29 गेंदों का शतक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तुलना में और भी प्रभावशाली लगता है. जब तक फहाद लकोव की गेंद पर कैच आउट हुए, तब तक नुकसान हो चुका था. उन्होंने तुर्किये को 237 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जिस पहाड़ पर बुल्गारिया नहीं चढ़ सका और अंततः 59 रनों से हार गया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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