क्या टिकट के पैसे होंगे रिफंड? BCCI सचिव ने दिया बड़ा बयान, कहा- बीसीसीआई जिम्मेदार नहीं..

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का मजा किरकिरा हो चुका है. सीरीज का चौथा मुकाबला देखने लखनऊ में फैंस की भरमार देखने को मिली, लेकिन कोहरे ने मजा किरकिरा कर दिया. मैच रद्द होने के बाद सवाल है कि क्या फैंस की टिकट का पैसा वापस होगा या नहीं. अब इस मुद्दे पर BCCI की तरफ से भी बयान आ गया है. बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है क्योंकि फैंस में मैच रद्द होने के चलते आक्रोश देखने को मिला.

क्या है रिफंड का नियम?

फैंस रिफंड की मांग कर बीसीसीआई को टारगेट करते दिख रहे थे. अब देवजीत सैकिया ने पूरा मुद्दा यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की तरफ मोड़ दिया है. BCCI की पॉलिसी के मुताबिक, जब कोई मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाता है तो टिकट होल्डर्स को फीस को छोड़कर पूरा पैसा वापस पाने का हक होता है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में टॉस भी नहीं हो सका. पांच बार इंस्पेक्शन हुआ और अंत में मैच रद्द करने का फैसला किया गया.

क्या बोले देवजीत सैकिया?

सैकिया ने गुरुवार को IANS से ​​कहा, 'यह राज्य क्रिकेट एसोसिएशन, यानी UPCA के अधिकार क्षेत्र में आता है तो इस मैच की मेजबानी करने वाला राज्य UPCA है. इसलिए, वे आपको इस बारे में बता पाएंगे और वे ही सक्षम अथॉरिटी हैं. टिकटिंग से जुड़ा सारा काम राज्य एसोसिएशन ही करता है, क्योंकि BCCI सिर्फ उन्हें मेजबानी के अधिकार देता है और ये सभी चीजें राज्य एसोसिएशन की देखरेख में होती हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं.'

पहली बार हुआ ऐसा

यह दिसंबर का मैच लखनऊ का पहला T20I मैच था और अब यह भारत का पहला बड़ा इंटरनेशनल मैच बन गया है जो कोहरे की वजह से रद्द हुआ है. जब हार्दिक पांड्या मैदान पर मास्क पहने दिखे तो भारी कोहरे और खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की स्थिति साफ दिख रही थी. अब देखना होगा कि यूपीसीए की तरफ से फैंस का पैसा रिफंड होता है या नहीं.