IND vs SL: 230 गेंद पर 167 रन... 15 चौके और 1 छक्का, पडिक्कल का 'प्रचंड रिकॉर्ड', द्रविड़ और पुजारा की कर ली बराबरी

भारत के धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपने तीसरे ही टेस्ट मैच की चौथी पारी में धमाकेदार अंदाज में करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ दिया. श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में देवदत्त पडीक्कल नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 230 गेंदों का सामना करते हुए 167 रनों की बेहतरीन पारी खेली. देवदत्त पडिक्कल के टेस्ट करियर का यह पहला शतक है और अब 167 रन उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बन गया है.
देवदत्त पडिक्कल ने नंबर-3 पर 72.61 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 15 चौके और 1 छक्का लगाया है. देवदत्त पडिक्कल की बदौलत भारत पहली पारी में बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा है. देवदत्त पडिक्कल ने नंबर-3 पर 167 रन की पारी खेलकर एक महारिकॉर्ड बना दिया है. देवदत्त पडिक्कल श्रीलंका के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 150 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए. देवदत्त पडिक्कल इसी के साथ ही राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए हैं.
राहुल द्रविड़ ने साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 177 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में गॉल में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 153 रन बनाए थे. अब देवदत्त पडिक्कल ने साल 2026 में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 167 रन की पारी खेल दी. देवदत्त पडिक्कल की पारी इसलिए भी खास थी, क्योंकि उनकी पारी के दौरान बारिश के कारण कई बार लंबी रुकावटें आईं. बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल लगभग साढ़े चार घंटे की देरी से शुरू हुआ और मौसम की वजह से टेस्ट मैच में आगे भी रुकावटें आती रहीं.
श्रीलंका को आखिरकार 91वें ओवर की तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल का विकेट मिला, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी. प्रभात जयसूर्या ने सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को आउट किया. देवदत्त पडिक्कल क्रीज से बाहर निकले, लेकिन प्रभात जयसूर्या ने उनकी चाल भांप ली और गेंद को ऑफ स्टंप के पास तेजी से और सपाट फेंका. देवदत्त पडिक्कल गेंद को हिट करने से मिस कर गए, जिससे विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने बॉल पकड़कर पलक झपकते ही बेल्स गिरा दीं.
जब 24 साल के देवदत्त पडिक्कल पवेलियन लौट रहे थे, तो गॉल में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर और तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया, जबकि भारतीय टीम के उनके साथियों ने भी खड़े होकर उनके शानदार प्रदर्शन की तारिफ की. साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने अपने करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन किया. उनके पहले शतक ने उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज भी बना दिया, साथ ही वह विराट कोहली के बाद 15 अगस्त को इंटरनेशनल शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए.