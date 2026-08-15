देवदत्त पडिक्कल ने किया सौरव गांगुली जैसा कारनामा, 24 साल बाद हुआ ऐसा, 35 पारियों बाद नंबर-3 पर लगा शतक

Devdutt Padikkal Maiden Test Century: श्रीलंका के खिलाफ गाले में शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. शनिवार को खेल खत्म होने तक भारत ने 73 ओवरों में 2 विकेट खोकर 288 रन बना लिए हैं. इस दबदबे के हीरो रहे देवदत्त पडिक्कल. उन्होने अपने टेस्ट करियर का पहला शानदार शतक जड़ा. पडिक्कल 178 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया. उनके साथ ऋषभ पंत 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं.
अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई. राहुल बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे और उन्होंने 77 रनों की पारी खेली, लेकिन हाथ में खिंचाव के कारण उन्हें 'रिटायर्ड हर्ट' होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा. श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने कप्तान शुभमन गिल (16) का विकेट लिया, जबकि यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए.
Stumps on Day 1 in Galle!
Fifty partnership up between Devdutt Padikkal & Rishabh Pant
A fine opening day of the First #SLvIND Test for #TeamIndia as they reach 288/2 after 73 overs
See you tomorrow for Day 2 action.
Scorecard https://t.co/M9LVyCAp8y pic.twitter.com/kI0J3sQSZJ
— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
देवदत्त पडिक्कल ने इस शतक के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह 21वीं सदी में भारत के लिए नंबर 3 पर टेस्ट शतक लगाने वाले महज दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले साल 2002 में दिग्गज सौरव गांगुली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली में यह कारनामा किया था. भारत के लिए नंबर 3 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाजों में अब पडिक्कल, गांगुली और विनोद कांबली जैसे दिग्गजों की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
नंबर 3 पर टेस्ट शतक बनाने वाले भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज
4 - विनोद कांबली
3 - सौरव गांगुली
1 - सलीम दुर्रानी, बापू नाडकर्णी, अजीत वाडेकर, एकनाथ सोलकर, सुरिंदर अमरनाथ, देवदत्त पडिक्कल.
भारतीय टीम लंबे समय से नंबर 3 के स्थान पर एक ठोस बल्लेबाज की तलाश कर रही थी। पडिक्कल के इस शतक ने नंबर 3 पर पिछले 35 पारियों से चले आ रहे शतकों के सूखे को खत्म कर दिया है. इससे पहले सितंबर 2024 में शुभमन गिल ने इस पोजीशन पर शतक लगाया था. इसके बाद से 7 अलग-अलग बल्लेबाजों को आजमाया गया लेकिन कोई भी सैकड़ा नहीं जड़ पाया था. पडिक्कल की यह पारी उनकी हालिया बेहतरीन फॉर्म का नतीजा है, जिसमें उन्होंने अभ्यास मैच में भी नाबाद 142 रन बनाए थे.