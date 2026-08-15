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देवदत्त पडिक्कल ने किया सौरव गांगुली जैसा कारनामा, 24 साल बाद हुआ ऐसा, 35 पारियों बाद नंबर-3 पर लगा शतक

Devdutt Padikkal Maiden Test Century: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार पहला शतक जड़ा. भारत ने पहले दिन 288/2 का स्कोर बनाकर मैच पर मजबूत पकड़ बनाई. पडिक्कल ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 15, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:02 PM IST
देवदत्त पडिक्कल ने किया सौरव गांगुली जैसा कारनामा, 24 साल बाद हुआ ऐसा, 35 पारियों बाद नंबर-3 पर लगा शतक
Image Credit: देवदत्त पडिक्कल ने टेस्ट में पहला शतक लगाया. Photo Credit: X/@BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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