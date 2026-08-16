टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को मिल गई राहुल द्रविड़ जैसी मजबूत दीवार? पडिक्कल के शतक से नंबर-3 पर किसका कटने वाला है पत्ता

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान भारत के नंबर-3 बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में धमाकेदार शतक ठोक दिया. अगर कहें कि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को राहुल द्रविड़ जैसी मजबूत दीवार मिल गई है, तो यह गलत नहीं होगा. देवदत्त पडिक्कल ने 134 गेंदों पर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया. फिलहाल वह 178 गेंदों पर 131 रन बनाकर नाबाद हैं, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल है. देवदत्त पडिक्कल पिछले लगभग 2 सालों में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 बैटिंग पोजिशन पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. देवदत्त पडिक्कल के इस शतक से साई सुदर्शन की टेंशन बढ़ गई है.
देवदत्त पडिक्कल को साई सुदर्शन के चोटिल होने की वजह से श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत के लिए नंबर-3 बैटिंग पोजिशन पर खेलने का मौका मिला है. देवदत्त पडिक्कल ने इस सुनहरे मौके को भुनाकर श्रीलंका के सबसे मुश्किल मैदानों में से एक गॉल में शतक जड़ दिया. गॉल में स्पिनरों का बोलबाला रहता है, जहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है. देवदत्त पडिक्कल अगर भारतीय टेस्ट टीम में नंबर-3 बैटिंग पोजिशन पर कब्जा कर लेते हैं, तो साई सुदर्शन की टेस्ट टीम में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने के बाद भारत के कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें गले लगाया. इसके अलावा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ की. देवदत्त पडिक्कल की नाबाद 131 रन की पारी की बदौलत भारत ने गॉले टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट पर 288 रन का मजबूत स्कोर बनाया. देवदत्त पडिक्कल (131 रन) और ऋषभ पंत (27 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. देवदत्त पडिक्कल स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए.
19 टेस्ट और 35 पारियों के बाद भारत के लिए किसी बल्लेबाज ने नंबर-3 बैटिंग पोजिशन पर शतक लगाया है, और वह बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल बने हैं. भारत के लिए आखिरी बार शुभमन गिल ने सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका था. शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ उस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नाबाद 119 रनों की पारी खेली थी.
देवदत्त पडिक्कल ने दिखाया कि वह स्पिन से निपटने के लिए भारत के बेहतरीन बल्लेबाज हैं. देवदत्त पडिक्कल ने शनिवार को गॉल टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका के स्पिनरों का सामना करने के लिए अपने पैरों का बढ़िया इस्तेमाल किया, क्रीज में तेजी से पीछे हटे और अपनी कलाइयों का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया. देवदत्त पडिक्कल ने कोलंबो में भारत के एकमात्र वार्म-अप मैच में 164 गेंदों पर नाबाद 142 रन बनाकर अपनी फॉर्म की झलक दिखाई थी.
इस साल जनवरी में कर्नाटक का कप्तान बनाए गए देवदत्त पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में भी शानदार फॉर्म दिखाई है. भारत ने शनिवार को गॉल टेस्ट मैच के पहले दिन ओपनर यशस्वी जायसवाल (32) और शुभमन गिल (16) के विकेट गंवा दिए. देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया को संभाला. केएल राहुल के साथ मिलकर देवदत्त पडिक्कल ने दूसरे विकेट के लिए 255 गेंदों में 150 रन जोड़े, जिसके बाद टी-ब्रेक के समय केएल राहुल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए.
केएल राहुल की जगह आए शुभमन गिल ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए, लेकिन फिर अपना विकेट गंवा बैठे. ऋषभ पंत ने नाबाद 27 रन बनाकर पारी की रफ्तार बनाए रखी. ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल ने तीसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 52 रन जोड़े. भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट में टॉस जीतकर शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.
भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने स्पिन के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल को 'भारत के लिए वरदान' बताया है. संजय मांजरेकर ने कहा कि देवदत्त पडिक्कल का डिफेंस, स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता और आक्रामक शॉट्स उन्हें टर्निंग ट्रैक के लिए एकदम सही बल्लेबाज बनाते हैं. बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी देवदत्त पडिक्कल की तैयारी को इसका श्रेय दिया और बताया कि उन्होंने BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने बैक-फुट गेम, आगे बढ़कर खेलने और स्वीप शॉट खेलने पर काफी काम किया था.
भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर का मानना है कि स्पिन के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल की काबिलियत उन्हें इस नंबर 3 पोजिशन पर बने रहने के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है. उन्होंने कहा, 'जिन पिचों पर गेंद ज्यादा स्पिन करेगी, वहां साई सुदर्शन की वापसी के बावजूद भारत को देवदत्त पडिक्कल से नंबर 3 पर ही बैटिंग करानी चाहिए, क्योंकि स्पिन के खिलाफ वे बहुत जबरदस्त खिलाड़ी लगते हैं.'