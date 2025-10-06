Advertisement
trendingNow12949866
Hindi Newsक्रिकेट

एक साल बाद भारत के इस खूंखार बल्लेबाज की Playing XI में एंट्री तय! वेस्टइंडीज के गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से अजेय बढ़त बना रखी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 06, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक साल बाद भारत के इस खूंखार बल्लेबाज की Playing XI में एंट्री तय! वेस्टइंडीज के गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से अजेय बढ़त बना रखी है. भारत अगर दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा करता है, तो उसके 61.90 प्रतिशत अंक (PCT) हो जाएंगे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की पॉइंट्स टेबल में भारत मजबूती से नंबर-3 पोजीशन पर बना रहेगा. टॉप दो पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कब्जा है.

एक साल बाद भारत के इस खूंखार बल्लेबाज की Playing XI में एंट्री तय!

भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ नई दिल्ली में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच जीतना बेहद अहम है. ऐसे में एक खूंखार बल्लेबाज की एक साल बाद भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है. यह बल्लेबाज इतना टैलेंटेड है कि इसके सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आएंगे. मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आजमाया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि साई सुदर्शन टेस्ट में नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर अभी तक बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. देवदत्त पडिक्कल लगभग एक साल बाद भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में वापसी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वेस्टइंडीज के गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

देवदत्त पडिक्कल ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था. देवदत्त पडिक्कल ने भारत के लिए अभी तक दो टेस्ट मैचों की तीन पारियों में 30 की औसत से 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है. टेस्ट क्रिकेट में देवदत्त पडिक्कल का बेस्ट स्कोर 65 रन रहा है. 25 साल के देवदत्त पडिक्कल ने 46 फर्स्ट क्लास मैचों में 42.27 की शानदार औसत से 3044 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.

स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने में माहिर

फर्स्ट क्लास मैचों में देवदत्त पडिक्कल का बेस्ट स्कोर 193 रन है. देवदत्त पडिक्कल स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने में माहिर हैं. देवदत्त पडिक्कल ने 33 लिस्ट A मैचों में 79.65 की शानदार औसत से 2071 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट A मैचों में देवदत्त पडिक्कल का बेस्ट स्कोर 152 रन है. देवदत्त पडिक्कल ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन कोविड-19 से संक्रमित होने और पेट संबंधी बीमारी के कारण उनके करियर का ग्राफ आगे नहीं बढ़ पाया.

रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया

देवदत्त पडिक्कल ने इन चुनौतियों से पार पाने के बाद घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया जिसका परिणाम यह निकला कि उन्हें भारत की टेस्ट टीम में जगह मिल गई. देवदत्त पडिक्कल ने जब पूर्ण फिटनेस हासिल करने के बाद वापसी की तो उनका खेल अधिक निखर गया था. इसके अलावा उन्होंने अपने खेल में कुछ तकनीकी बदलाव भी किए. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने प्रचंड जीत दर्ज की थी. वेस्टइंडीज की टीम ने ढाई दिन में ही सरेंडर कर दिया. भारत ने यह मुकाबला पारी और 140 रन से जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त बना ली.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Devdutt Padikkal

Trending news

पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
;