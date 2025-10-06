एक साल बाद भारत के इस खूंखार बल्लेबाज की Playing XI में एंट्री तय! वेस्टइंडीज के गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से अजेय बढ़त बना रखी है. भारत अगर दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा करता है, तो उसके 61.90 प्रतिशत अंक (PCT) हो जाएंगे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की पॉइंट्स टेबल में भारत मजबूती से नंबर-3 पोजीशन पर बना रहेगा. टॉप दो पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कब्जा है.

एक साल बाद भारत के इस खूंखार बल्लेबाज की Playing XI में एंट्री तय!

भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ नई दिल्ली में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच जीतना बेहद अहम है. ऐसे में एक खूंखार बल्लेबाज की एक साल बाद भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है. यह बल्लेबाज इतना टैलेंटेड है कि इसके सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आएंगे. मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आजमाया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि साई सुदर्शन टेस्ट में नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर अभी तक बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. देवदत्त पडिक्कल लगभग एक साल बाद भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में वापसी कर सकते हैं.

वेस्टइंडीज के गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

देवदत्त पडिक्कल ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था. देवदत्त पडिक्कल ने भारत के लिए अभी तक दो टेस्ट मैचों की तीन पारियों में 30 की औसत से 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है. टेस्ट क्रिकेट में देवदत्त पडिक्कल का बेस्ट स्कोर 65 रन रहा है. 25 साल के देवदत्त पडिक्कल ने 46 फर्स्ट क्लास मैचों में 42.27 की शानदार औसत से 3044 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.

स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने में माहिर

फर्स्ट क्लास मैचों में देवदत्त पडिक्कल का बेस्ट स्कोर 193 रन है. देवदत्त पडिक्कल स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने में माहिर हैं. देवदत्त पडिक्कल ने 33 लिस्ट A मैचों में 79.65 की शानदार औसत से 2071 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट A मैचों में देवदत्त पडिक्कल का बेस्ट स्कोर 152 रन है. देवदत्त पडिक्कल ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन कोविड-19 से संक्रमित होने और पेट संबंधी बीमारी के कारण उनके करियर का ग्राफ आगे नहीं बढ़ पाया.

रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया

देवदत्त पडिक्कल ने इन चुनौतियों से पार पाने के बाद घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया जिसका परिणाम यह निकला कि उन्हें भारत की टेस्ट टीम में जगह मिल गई. देवदत्त पडिक्कल ने जब पूर्ण फिटनेस हासिल करने के बाद वापसी की तो उनका खेल अधिक निखर गया था. इसके अलावा उन्होंने अपने खेल में कुछ तकनीकी बदलाव भी किए. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने प्रचंड जीत दर्ज की थी. वेस्टइंडीज की टीम ने ढाई दिन में ही सरेंडर कर दिया. भारत ने यह मुकाबला पारी और 140 रन से जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त बना ली.