Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs SL: 5 रन से चूक गए पडिक्कल, खत्म हो जाती राहुल द्रविड़ की बादशाहत, 211 रन बनाकर हासिल की ये उपलब्धि

IND vs SL: श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के देवदत्त पडिक्कल सुर्खियों में हैं. वॉर्म अप मुकाबले से लेकर पहले टेस्ट की दोनों पारियों तक, हर बार पडिक्कल का बल्ला चला है. दोनों पारियों में मिलाकर पडिक्कल ने 200+ रन बनाए, जिसके बाद राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 18, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:02 PM IST
IND vs SL: 5 रन से चूक गए पडिक्कल, खत्म हो जाती राहुल द्रविड़ की बादशाहत, 211 रन बनाकर हासिल की ये उपलब्धि

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 रन से चूके पडिक्कल, खत्म हो जाती द्रविड़ की बादशाहत, हासिल कीये उपलब्धि
2
3
4
5