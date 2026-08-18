IND vs SL: 5 रन से चूक गए पडिक्कल, खत्म हो जाती राहुल द्रविड़ की बादशाहत, 211 रन बनाकर हासिल की ये उपलब्धि

IND vs SL: टीम इंडिया के उभरते स्टार देवदत्त पडिक्कल ने 3 नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली है.व वॉर्म अप मैच में शतक ठोकने के बाद चर्चा में आए पडिक्कल टेस्ट मैच में भी उम्मीदों पर खरे उतरे. उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 200+ रन ठोक दिए. हालांकि, किस्मत से राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड 5 रन से सलामत रह गया. पडिक्कल 3 नंबर पर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज साबित हुए हैं. उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर कुल 211 रन बनाए.
टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहली पारी में पडिक्कल ने 230 पारियों में 167 रन ठोके, उनकी इस पारी में 15 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. उनकी इस पारी के दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में बोर्ड पर 462 रन लगा दिए. दूसरी पारी में 44 रन बनाकर पडिक्कल ने अपने रनों का आंकड़ा 211 तक पहुंचा दिया
राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड अभी भी सलामत है, जो उन्होंने भारतीय नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम है. द्रविड़ ने 2009 में अहमदाबाद में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट में कुल 215 रन बनाए थे. उन्होंने उस मुकाबले की पहली पारी में 177 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 38 रन का योगदान दिया था.
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पडिक्कल गॉल में 211 रन बनाकर पडिक्कल उस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने श्रीलंकाई जमीन पर 200+ रन बनाए हैं. ये कारनामा पडिक्कल से पहले तीन और भारतीय बल्लेबाजों ने किया है. इस लिस्ट में शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग हैं. सालों बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने ये कारनामा किया है. मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 के बाद दूसरी पारी में 193 रन ठोके और श्रीलंका के सामने 372 रन की लक्ष्य रखा. 5वें दिन श्रीलंकाई टीम को जीत के लिए 288 रन की दरकार होगी.