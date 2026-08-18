IND vs SL: 5 रन से चूक गए पडिक्कल, खत्म हो जाती राहुल द्रविड़ की बादशाहत, 211 रन बनाकर हासिल की ये उपलब्धि

पडिक्कल गॉल में 211 रन बनाकर पडिक्कल उस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने श्रीलंकाई जमीन पर 200+ रन बनाए हैं. ये कारनामा पडिक्कल से पहले तीन और भारतीय बल्लेबाजों ने किया है. इस लिस्ट में शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग हैं. सालों बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने ये कारनामा किया है. मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 के बाद दूसरी पारी में 193 रन ठोके और श्रीलंका के सामने 372 रन की लक्ष्य रखा. 5वें दिन श्रीलंकाई टीम को जीत के लिए 288 रन की दरकार होगी.