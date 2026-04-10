RCB vs RR: 'आर्चर और बर्गर के लिए तैयार...' महामुकाबले से पहले इस खिलाड़ी ने भरी हुंकार, क्या बारिश बनेगी विलेन?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इन-फॉर्म बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले पूरे भरोसे के साथ अपनी बात रखी. टीम की लगातार दो जीत और अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने कहा कि अच्छी शुरुआत को बरकरार रखने के लिए तैयारी और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है.आईपीएल के इस सीजन में दोनों टीमों की मजबूत शुरुआत को देखते हुए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है, जहां खिताब के दो बड़े दावेदार आमने-सामने होंगे. राजस्थान रॉयल्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और तीन मैचों में जीत दर्ज कर फिलहाल अंक तालिका में टॉप पर है, जिसमें गुवाहाटी में मिली दो जीत शामिल हैं.

सभी के लिए प्लान है'

“हम हर गेंदबाज के लिए पहले से अपनी रणनीति बनाकर रखते हैं,” पडिक्कल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा. “उनकी टीम मजबूत है और उनमें कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होगा. हमें अपनी ताकत पर भरोसा रखना है और अपने सकारात्मक खेल को ज्यादा से ज्यादा समय तक बनाए रखना होगा.”

उन्होंने आगे कहा, “हम इस मैच में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे. सीजन की शुरुआत हमारे लिए शानदार रही है और हम चाहेंगे कि इस मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करें. उम्मीद है कि यह मैच फैंस के लिए काफी रोमांचक होगा.”

टी20 में शानदार रहा है प्रदर्शन

पडिक्कल का इस सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है, जहां उन्होंने लगातार दो अर्धशतक जड़े हैं. उनकी इन पारियों ने सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बेंगलुरु की जीत में अहम भूमिका निभाई. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी इस फॉर्म का श्रेय घरेलू क्रिकेट में किए गए अच्छे प्रदर्शन को दिया, जहां वह कर्नाटक के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रहे. लाल गेंद और टी20 दोनों ही फॉर्मेट में उनकी निरंतरता अब आईपीएल में भी नजर आ रही है, जिससे टॉप ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में उनकी पहचान और मजबूत हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

घरेलू क्रिकेट से मिला भरोसा

पडिक्कल का मानना है कि घरेलू क्रिकेट में किए गए प्रदर्शन ने उनकी मौजूदा फॉर्म की मजबूत नींव रखी है. उन्होंने कहा कि लगातार रन बनाने से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला है.उन्होंने बताया, “मेरे हिसाब से लगातार रन बनाने से जो आत्मविश्वास मिलता है, वही सबसे बड़ा कारण है. घरेलू सीजन में भी मैंने अच्छी बल्लेबाजी की और काफी रन बनाए. जब आप ऐसे फॉर्म में होते हैं, तो आगे के मैचों में भी वही भरोसा बना रहता है और प्रदर्शन में मदद मिलती है.”राष्ट्रीय टीम में वापसी को लेकर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन फिलहाल पडिक्कल का पूरा ध्यान अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा करने पर है. बेंगलुरु की टीम अपनी जीत की लय को जारी रखना चाहती है, और ऐसे में यह युवा बल्लेबाज टीम के लिए योगदान देने को प्राथमिकता दे रहा है, साथ ही अपने प्रदर्शन से आगे के मौके भी मजबूत कर रहा है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: गुवाहाटी में जनरेशन Clash, कोहली बनाम सूर्यवंशी, देखें RR vs RCB के हेड टू हेड आंकड़े