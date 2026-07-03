पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साइन किया बड़ा एग्रीमेंट, जेद्दा में बनेगा मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम, PCB के मास्टरप्लान का खुलासा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सऊदी अरब के साथ जेद्दा में एक मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है. इस एग्रीमेंट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन (SACF) के प्रमुख सऊद बिन मिशाल बिन मोहम्मद अल सऊद ने साइन किए.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा, 'इतिहास में पहली बार, जेद्दा में एक मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन (SACF) के बीच एक रणनीतिक समझौते पर साइन किए गए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मॉडर्न क्रिकेट सुविधाओं वाला एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा.'
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने बयान में आगे कहा, 'सभी सुविधाएं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के टॉप स्टैंडर्ड्स के अनुसार होंगी. दोनों बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी विशेषज्ञता, स्टेडियम की प्लानिंग और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स पर मिलकर काम करेंगे. इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच और बड़े इवेंट्स की मेजबानी करने में मदद करेगा और साथ ही खाड़ी देश के 'विजन 2030' को भी सपोर्ट करेगा.
फिलहाल सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, 'यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब में क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है. यह पार्टनरशिप क्रिकेट कम्युनिटी को एक साथ लाएगी और एक यादगार विरासत बनेगी.' इस बीच, पाकिस्तान के सरकारी चैनल PTV ने बताया कि मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के अपने समकक्ष प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सऊद से भी मुलाकात की और दोनों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया.
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जो मजबूत रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है. PTV की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने रियाद में यूनिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सुरक्षा संस्थानों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और आधुनिक टेक्नोलॉजी का जायजा लिया. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंध हैं और पिछले साल उन्होंने किसी तीसरे देश के हमले की स्थिति में एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.