टीम इंडिया की बल्ले-बल्ले, न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हुआ भारत का सबसे बड़ा 'दुश्मन'

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. न्यूजीलैंड सीरीज पर अब सभी फैंस की नजरें हैं. टीम इंडिया की 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कर दिया गया है. भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है. न्यूजीलैंड का एक घातक खिलाड़ी चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल और भारत के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो गया है. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

न्यूजीलैंड के खतरनाक खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) हाथ में चोट के कारण भारत के खिलाफ होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में उन्होंने आउट होने के बाद तेजी से बल्ला पटक दिया था, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई. कीवी टीम के लिए ये बुरी खबर है वहीं भारतीय टीम के लिए गुड न्यूज है. डेवॉन कॉनवे बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं. टी20 इंटरनेशनल में उनका बैटिंग औसत 50 (50.2) से ऊपर का है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 140 के करीब (139.35) का है. कॉनवे बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं.

Devon Conway has been ruled out of the @T20WorldCup Final and following tour to India with a broken right hand. Conway sustained the injury when he struck his bat immediately after being dismissed in last night’s semi-final. More Info | https://t.co/LCMOTJqmqc #T20WorldCup pic.twitter.com/JIm9o6Rhxe

