NZ vs IND: भारत में कदम रखते ही न्यूजीलैंड ने क्रिकेट जगत में मचाया हड़कंप, 27 साल बाद हुआ ये अजूबा

NZ vs IND 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला मुकाबला वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैदान पर ये पुरुष टीम का पहला इंटरनेशनल मैच है. नए स्टेडियम में कदम रखते ही न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद 'ब्लैक कैप्स' के सलामी बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी कर वो कारनामा किया, जिसके लिए न्यूजीलैंड फैंस की आंखें तरस गईं थीं. डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की ओपनिंग जोड़ी ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है.
कॉनवे-निकोल्स ने रचा इतिहास
वडोदरा में खेले जा रहे मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने शानदार शुरुआत की. डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने समझदारी से खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों विकेट के लिए तरसा दिया. शुरुआत में दोनों ने थोड़ा वक्त लिया और उसके बाद रन गति को तेज करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डालने का काम किया. दोनों के बीच 117 रनों की साझेदारी हुई.
27 साल बाद हुआ ये कारनामा
डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स के बीच हुई 117 रनों की साझेदारी इसलिए खास है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 27 साल बाद ये बड़ा कारनामा किया है. जी हां, 1999 के बाद पहली बार है जब न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों ने भारत में 100 रन से अधिक की पार्टनरशिप की है. कॉनवे-निकोल्स से पहले 1999 में नाथन एस्टल और क्रेग स्पीयरमैन ने राजकोट में खेले गए ODI में 115 रनों की पार्टनरशिप की थी. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ने भारत में 100+ रनों की साझेदारी की है.
140 - एंड्रयू जोन्स-जॉन राइट, वडोदरा, 1988
117 - डेवोन कॉनवे-हेनरी निकोल्स, वडोदर, 2026
115 - नाथन एस्टल-क्रेग स्पीयरमैन, राजकोट, 1999
अर्शदीप सिंह को नहीं मिली जगह
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया मैनेजमेंट ने चौंकाने वाला फैसला किया है. स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जताया गया है. वहीं, लंबे समय बाद रवींद्र जडेजा भारत के लिए ODI खेल रहे हैं.
IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक