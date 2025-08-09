54 चौके और 468 रन... इंटरनेशनल क्रिकेट में इस महारिकॉर्ड से आया भूचाल, 21वीं सदी में पहली बार हुआ ऐसा

इंटरनेशनल क्रिकेट में आए दिन रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. अब एक ऐसा महारिकॉर्ड बना है, जो 21वीं सदी में पहली बार देखने को मिला. ये कारनामा क्रिकेट इतिहास में सिर्फ तीसरी ही बार देखने को मिला है. दरअसल, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच Queens Sports Club, Bulawayo में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इतिहास रचा गया. दूसरे दिन के खेल के बाद कीवी टीम बेहद मजबूत स्थिति में है और उसने जिम्बाब्वे पर 476 रन की विशालकाय बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड का स्कोर स्टंप्स तक 601/3 है.

21वीं सदी में पहली बार

दूसरे दिन के खेल के दौरान तीन कीवी बल्लेबाजों ने शतक जड़े. सबसे पहले ओपनर डेवोन कॉन्वे ने सेंचुरी ठोकी. वह 153 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र ने सैकड़ा जमाकर जिम्बाब्वे को बैकफुट पर धकेला. ये दोनों बल्लेबाज तो स्टंप्स तक नाबाद ही रहे. दिलचस्प यह रहा कि इन तीनों ही शतकवीरों ने 150 रन का आंकड़ा पार किया. इसके साथ ही 21वीं सदी में ऐसा पहली बार हुआ है, जब टेस्ट मैच की किसी एक पारी में तीन बल्लेबाजों ने 150 से ज्यादा रन बनाए हैं. इतना ही नहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में ये कमाल पहली बार देखने को मिला है.

सिर्फ तीन बार ही हुआ ऐसा

न्यूजीलैंड की टीम ने यह जो कारनामा किया है, इससे पहले सिर्फ दो ही बार ऐसा हुआ है. आखिरी बार 39 साल पहले ये कीर्तिमान बना था. सबसे पहले 1938 में तीन बल्लेबाजों ने एक टेस्ट पारी में 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया था. इसके बाद 1986 में ऐसा देखने को मिला. 1938 में ओवल के मैदान पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह करिश्मा किया, जबकि 1986 में भारत ने कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था.

54 चौके और 468 रन...

न्यूजीलैंड ने अब तक 601 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं, जिसमें से डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र के रन जोड़े जाएं तो इन तीन बल्लेबाजों ने ही 468 रन ठोक दिए हैं. इन तीनों ने मिलकर अब तक 54 चौके भी जड़े. कॉन्वे की 153 रनों की पारी में 18 चौके शामिल रहे. निकोल्स 150 रन पर नाबाद हैं, जहां वह 15 चौकों की मदद से पहुंचे हैं. वहीं, रचिन को अलग ही लय में दिखे. वह टेस्ट को वनडे के अंदाज में खेल रहे हैं. उन्होंने सिर्फ 139 गेंदों में नाबाद 165 रन बना लिए हैं. इस दौरान 21 चौके और दो छक्के भी लगाए. तीसरे दिन अगर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर बने रहे तो जिम्बाब्वे को इस मैच में वापसी का मौका नहीं मिलेगा.