VIDEO: बिना गेंद देखे उड़ा दिया 97 मीटर का मॉन्स्टर छक्का, 'बेबी एबी' के इस सिक्स ने दुनिया को किया भौचक्का

The Hundred: 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस इंग्लैंड में चल रहे 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में तबाही मचा रहे हैं. लंदन स्पिरिट की तरफ से खेल रहे ब्रेविस लगभग हर मुकाबले में रनों की बरसात कर रहे हैं. इस बीच उनका एक 'नो लुक' सिक्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं. वैसे तो अब मॉडर्न युग के कई बल्लेबाज 'नो लुक' शॉट लगाने में माहिर हो गए हैं, लेकिन इस शॉट को डेवाल्ड ब्रेविस से बेहतर और कोई नहीं खेलता है.
इसका ताजा नमूना उन्होंने रविवार (9 अगस्त) को लंदन स्पिरिट बनाम बर्मिंघम फीनिक्स मैच में पेश किया. स्पिनर रेहान अहमद की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त 'नो लुक' छक्का जड़ा. हैरान करने वाली बात ये रही कि ब्रेविस का ये सिक्स 97 मीटर दूर गया.
लियाम लिविंगस्टोन और डेवाल्ड ब्रेविस के अर्धशतक के दम पर लंदन स्पिरिट ने बर्मिंघम फीनिक्स को 18 गेंद शेष रहते ही हरा दिया. लिविंगस्टोन ने 30 गेंदों पर 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. ब्रेविस ने भी 31 गेंदों पर 55 रन बनाकर उनका भरपूर साथ निभाया और इस पारी के दौरान 97 मीटर का झन्नाटेदार 'नो लुक' छक्का लगाया.
लिविंगस्टोन और ब्रेविस ने सिर्फ 47 गेंदों में 103 रन जोड़े, लेकिन फिर स्पिरिट के कप्तान 30 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए और यह साझेदारी टूट गई. हालांकि, तब तक स्पिरिट को जीत के लिए 30 गेंदों में सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी. इसके बाद ब्रेविस ने मोर्चा संभाला और रेहान अहमद की गेंदों पर लगातार दो चौके लगाकर टीम को सात विकेट से जीत दिलाई.