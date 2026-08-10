Add Zee Business As A Preferred Source
App

VIDEO: बिना गेंद देखे उड़ा दिया 97 मीटर का मॉन्स्टर छक्का, 'बेबी एबी' के इस सिक्स ने दुनिया को किया भौचक्का

The Hundred: 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस ने 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में 97 मीटर दूर 'नो लुक' छक्का मारा. उनके इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ मैच में ब्रेविस ने 31 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:32 PM IST
VIDEO: बिना गेंद देखे उड़ा दिया 97 मीटर का मॉन्स्टर छक्का, 'बेबी एबी' के इस सिक्स ने दुनिया को किया भौचक्का
Image Credit: &#039;बेबी एबी&#039; ने जड़ा 97 मीटर दूर &#039;नो लुक&#039; सिक्स (screengrab/x)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना बैंक डिटेल चुराए भी कंगाल बना सकते हैं हैकर्स? Framework डेटा लीक का एक्सप्लेनर
2
3
4
5