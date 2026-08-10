VIDEO: बिना गेंद देखे उड़ा दिया 97 मीटर का मॉन्स्टर छक्का, 'बेबी एबी' के इस सिक्स ने दुनिया को किया भौचक्का

The Hundred: 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस इंग्लैंड में चल रहे 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में तबाही मचा रहे हैं. लंदन स्पिरिट की तरफ से खेल रहे ब्रेविस लगभग हर मुकाबले में रनों की बरसात कर रहे हैं. इस बीच उनका एक 'नो लुक' सिक्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं. वैसे तो अब मॉडर्न युग के कई बल्लेबाज 'नो लुक' शॉट लगाने में माहिर हो गए हैं, लेकिन इस शॉट को डेवाल्ड ब्रेविस से बेहतर और कोई नहीं खेलता है.