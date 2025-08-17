वर्ल्ड क्रिकेट में नया सिक्सर किंग... ऑस्ट्रेलिया में बेरहम बल्लेबाजी से फैलाई दहशत, 3 मैच में तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट से रोमांचक मुकाबला जीता. एक तरफ मैक्सवेल की पारी का शोर देखने को मिला तो दूसरी तरफ डेवाल्ड ब्रेविस का जलवा. भले अफ्रीका को हार मिली, लेकिन टीम को एक बड़ा सिक्सर किंग मिल चुका है. महज तीन मैच 22 साल के डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया को गहरा जख्म दे दिया है. उन्होंने विराट कोहली के छक्कों का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है.

ब्रेविस ने ठोके 180 रन

डेवाल्ड ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया के दुश्मन साबित हुए. पहले मैच में ब्रेविस का बल्ला नहीं चला लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने रनों की बौछार कर दी. ब्रेविस ने नाबाद 125 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के हाथों से जीत छीनी. सीरीज के आखिरी मैच में भी ब्रेविस की प्रचंड फॉर्म जारी रही. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 53 रन ठोके. उन्होंने तीन टी20 मैच की सीरीज में कुल 180 रन बनाए.

छक्कों का बनाया रिकॉर्ड

ब्रेविस ने इस सीरीज में कुल 14 छक्के लगाए. ऑस्ट्रेलिया में एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ब्रेविस नंबर-1 बन चुके हैं. उन्होंने कोहली को पछाड़ा है. विराट कोहली के नाम 3 टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया में 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था. लेकिन अब कोहली दूसरे नंबर पर खिसक चुके हैं. हालांकि, कोहली के रनों का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है.

3 मैच में 199 रन

विराट कोहली के नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टी20 सीरीज में 199 रन का रिकॉर्ड है. ब्रेविस इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने से चूक गए. उन्होंने इस सीरीज में कुल 180 रन बनाए थे. हालांकि, आखिरी मैच में उनकी मेहनत बेकार गई और मैक्सवेल ने मैच विनिंग पारी खेलकर सीरीज ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दी.