12 चौके.. 8 छक्के और 125 रन! इंटरनेशनल क्रिकेट का नया तूफान... एक साथ 80 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे
12 चौके.. 8 छक्के और 125 रन! इंटरनेशनल क्रिकेट का नया तूफान... एक साथ 80 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे

22 साल के विस्फोटक साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस अपने तूफानी शतक के चलते सुर्खियों में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 125 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी नाम किए. इस शतक से ब्रेविस को टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. वह बल्लेबाजों की T20I रैंकिंग में 80 बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:10 PM IST
12 चौके.. 8 छक्के और 125 रन! इंटरनेशनल क्रिकेट का नया तूफान... एक साथ 80 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे

साउथ अफ्रीका के 22 साल के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस तूफानी शतक के चलते सुर्खियों में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 125 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी नाम किए. ब्रेविस का यह शतक साउथ अफ्रीका की 53 रनों से जीत में सबसे अहम रहा. ब्रेविस को इस धुआंधार पारी खेलने के अब इनाम भी मिला है. दरअसल, उन्हें यह इनाम ICC ने दिया है.

12 चौके.. 8 छक्के और 56 गेंदों में 125 रन

डिवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20I मैच में रिकॉर्ड-तोड़ शतक ठोका. उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे. इसके साथ ही वह T20I में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए. उन्होंने फाफ डु प्लेसिस के 119 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यह युवा बल्लेबाज T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाला साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भी बन गया.

ये भी पढ़ें: 4,4,6,4,6,4... 10वें नंबर पर उतरकर ऐसी खतरनाक बैटिंग, 22 साल के इस अनजान बॉलर ने बैट से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक साथ 80 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे

ब्रेविस को इस तूफानी पारी खेलने का तोहफा ICC ने दिया है. दरअसल, ताजा ICC रैंकिंग में उन्हें 80 पायदान का फायदा हुआ है. वह बल्लेबाजों की T20I रैंकिंग में 80 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं. ब्रेविस के 618 रेटिंग अंक हैं. वह इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के दूसरे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं. पहले नंबर पर रीजा हेनरिक्स हैं, जो ओवरऑल 654 रेटिंग लेकर 13वें स्थान पर हैं.

ब्रेविस ने ठोका दूसरा सबसे तेज शतक

ब्रेविस ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में साउथ अफ्रीका के लिए डेविड मिलर के बाद दूसरा सबसे तेज शतक भी बनाया, जिन्होंने 35 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी. ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स (22 गेंदों में 31 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 57 गेंदों में 126 रनों की बड़ी शतकीय साझेदारी की, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में साउथ अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. बता दें कि ब्रेविस का यह टी20 इंटरनेशनल करियर का 9वां ही मैच था. उन्होंने अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डरबन में डेब्यू किया था.

