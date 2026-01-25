8 चौके, 7 छक्के... SA20 फाइनल में डेवाल्ड ब्रेविस की 'रनबाजी', बेबी एबी ने इतने गेंद पर शतक जड़कर मचाई सनसनी

SA20 Final: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 2025-26 के फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स ईस्टर्न केप से हो रहा है. न्यूलैंड्स के मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में डेवाल्ड ब्रेविस ने बल्ले से 'रनबाजी' की और धमाकेदार शतक जड़कर सनसनी मचा दी. खास बात ये रही कि 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर ब्रेविस ने अपने आइडल एबी डिविलियर्स के सामने सनसनीखेज शतक जड़ा.

SA20 के फाइनल में डेवाल्ड ब्रेविस ने महज 53 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी. ये पारी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि उन्हें छोड़कर प्रिटोरिया कैपिटल्स के बाकी बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए, जिसमें से 101 रन डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से निकले.

डेवाल्ड ब्रेविस ने 53 गेंद पर जड़ा शतक

Add Zee News as a Preferred Source

डेवाल्ड ब्रेविस की ये पारी ऐतिहासिक है. SA20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी खिलाड़ी ने फाइनल में शतक ठोका है. नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे ब्रेविस ने 180.36 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 56 गेंदों पर 101 रन बनाए. इस दौरान साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज ने 8 चौके और 7 छक्के जड़े.

— Betway SA20 (@SA20_League) January 25, 2026

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बनाए 158 रन

डेवाल्ड ब्रेविस की तूफानी पारी के बावजूद प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम फाइनल में सिर्फ 158 रन बना सकी. सनराइजर्स ईस्टर्न केप की तरफ से स्टार तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने अद्भुत गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

ये भी पढ़ें: Hardik Pandya: चीते की रफ्तार और बाज जैसी नजर... हार्दिक ने इस सनसनीखेज कैच से लगाई आग, दंग रह गए सभी खिलाड़ी