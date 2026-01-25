Advertisement
trendingNow13086189
Hindi Newsक्रिकेट8 चौके, 7 छक्के... SA20 फाइनल में डेवाल्ड ब्रेविस की रनबाजी, बेबी एबी ने इतने गेंद पर शतक जड़कर मचाई सनसनी

8 चौके, 7 छक्के... SA20 फाइनल में डेवाल्ड ब्रेविस की 'रनबाजी', बेबी एबी ने इतने गेंद पर शतक जड़कर मचाई सनसनी

SA20 Final: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 2025-26 के फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स ईस्टर्न केप से हो रहा है. न्यूलैंड्स के मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में डेवाल्ड ब्रेविस ने बल्ले से 'रनबाजी' की और धमाकेदार शतक जड़कर सनसनी मचा दी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 चौके, 7 छक्के... SA20 फाइनल में डेवाल्ड ब्रेविस की 'रनबाजी', बेबी एबी ने इतने गेंद पर शतक जड़कर मचाई सनसनी

SA20 Final: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 2025-26 के फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स ईस्टर्न केप से हो रहा है. न्यूलैंड्स के मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में डेवाल्ड ब्रेविस ने बल्ले से 'रनबाजी' की और धमाकेदार शतक जड़कर सनसनी मचा दी. खास बात ये रही कि 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर ब्रेविस ने अपने आइडल एबी डिविलियर्स के सामने सनसनीखेज शतक जड़ा.

SA20 के फाइनल में डेवाल्ड ब्रेविस ने महज 53 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी. ये पारी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि उन्हें छोड़कर प्रिटोरिया कैपिटल्स के बाकी बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए, जिसमें से 101 रन डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से निकले.

डेवाल्ड ब्रेविस ने 53 गेंद पर जड़ा शतक

Add Zee News as a Preferred Source

डेवाल्ड ब्रेविस की ये पारी ऐतिहासिक है. SA20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी खिलाड़ी ने फाइनल में शतक ठोका है. नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे ब्रेविस ने 180.36 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 56 गेंदों पर 101 रन बनाए. इस दौरान साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज ने 8 चौके और 7 छक्के जड़े. 

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बनाए 158 रन

डेवाल्ड ब्रेविस की तूफानी पारी के बावजूद प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम फाइनल में सिर्फ 158 रन बना सकी. सनराइजर्स ईस्टर्न केप की तरफ से स्टार तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने अद्भुत गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 3 विकेट चटकाए. 

ये भी पढ़ें: Hardik Pandya: चीते की रफ्तार और बाज जैसी नजर... हार्दिक ने इस सनसनीखेज कैच से लगाई आग, दंग रह गए सभी खिलाड़ी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

dewald brevis

Trending news

रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया