पाकिस्तान पर प्रहार की चल रही थी बात, अचानक DGMO ने क्यों लिया विराट कोहली का नाम

Virat Kohli Retirement: भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने 12 मई को अचानक ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले क्रिकेट फैंस को मायूस कर दिया. यहां तक भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर तीनों सेनाओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र हो गया. कोहली की बल्लेबाजी के फैन भारतीय सेना के डीजीएमओ राजीव घई भी निकले.

विराट और डेनिस लिली का जिक्र

डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने सेना की कार्रवाई को क्रिकेट की भाषा में समझाने का प्रयास किया. उन्होंने 1970 के दशक में इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंद्वीता और डेनिस लिली की गेंदबाजी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विराट कोहली के वह फैन हैं. राजीव घई ने कहा, ''मैंने देखा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है. वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं.''

डीजीएमओ ने क्या कहा?

डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, ''हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाना बहुत कठिन है...मैंने देखा कि विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है. वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के दौरान, दो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को नष्ट कर दिया और तब ऑस्ट्रेलिया ने एक कहावत दी - 'राख से राख, धूल से धूल, अगर थॉमो तुम्हें नहीं पकड़ता, तो लिली तुम्हें पकड़ लेगी.''अगर आप परतें देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. भले ही आप सभी परतों को पार कर लें, इस ग्रिड सिस्टम की परतों में से एक आपको मार देगी.''

#WATCH | Delhi | DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai says, "Targetting our airfields and logistics is way too tough... I saw that Virat Kohli has just retired from test cricket; he is one of my favourites. In the 1970s, during the Ashes between Australia and England, two… pic.twitter.com/B3egs6IeOA

— ANI (@ANI) May 12, 2025