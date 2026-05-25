RCB vs GT: क्वालीफायर-1 में होगी रनों की बौछार या गेंदबाज दिखाएंगे धार, कितना अहम रहेगा टॉस? जानें पिच रिपोर्ट

IPL 2026 Playoffs: IPL 2026 के प्लेऑफ मुकाबले कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएंगे. लीग स्टेज खत्म होने के बाद प्लेऑफ को लेकर रोमांच चरम पर है. क्वालीफायर-1 में 26 मई को आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. मैच धर्मशाला के मैदान पर होगा, अब पिच का मिजाज कैसा है हम आपको बताते हैं. इस सीजन हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों ही तरह के मुकाबले देखने को मिले हैं. अब फैंस के जहन में सवाल होगा कि आखिर इस मैच में पिच का मिजाज कैसा होगा. इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

जो जीता वही बनेगा सिकंदर

क्वालीफायर -1 फाइनल की लड़ाई है. इस मैच में जो जीता वही सिकंदर वाला फॉर्मूला लगेगा. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतने में कामयाब होती है सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. हारने वाली टीम को एलिमिनेटर में जाना पड़ेगा. बात करें धर्मशाला के पिछले मुकाबलों की तो इस सीजन 3 मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं, जिसमें पहली पारी का स्कोर 200 के आस-पास रहा है.

कैसा रहता है पिच का मिजाज?

धर्मशाला का ये स्टेडियम ये मैदान धर्मशाला समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यही वजह है, कि ठंडी और हल्की हवा तेज गेंदबाजों को काफी मदद पहुंचाती है. शुरुआत में गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की उम्मीद रहती है. हालांकि, गेंद पुरानी होने के बाद बल्लेबाजों को भी मदद मिलती है और रनों की बारिश देखने को मिलती है. तेज आउटफील्ड होने के कारण अगर बल्लेबाज शॉट खेलता है तो फायदा मिलता है.

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कितना अहम रहेगा टॉस?

इस नॉकआउट मुकाबले में टॉस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है. शाम को मैच होने के कारण मुकाबले के दूसरे हाफ में भारी ओस गिरने की पूरी संभावना रहती है. ओस आने के बाद गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना एक कठिन चुनौती बन जाता है. यही कारण है कि टॉस जीतने वाला कप्तान बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुन सकता है.