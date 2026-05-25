Advertisement
trendingNow13228744
Hindi Newsक्रिकेटRCB vs GT: क्वालीफायर-1 में होगी रनों की बौछार या गेंदबाज दिखाएंगे धार, कितना अहम रहेगा टॉस? जानें पिच रिपोर्ट

RCB vs GT: क्वालीफायर-1 में होगी रनों की बौछार या गेंदबाज दिखाएंगे धार, कितना अहम रहेगा टॉस? जानें पिच रिपोर्ट

IPL 2026 Playoffs: IPL 2026 के प्लेऑफ मुकाबले कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएंगे. लीग स्टेज खत्म होने के बाद प्लेऑफ को लेकर रोमांच चरम पर है. क्वालीफायर-1 में 26 मई को आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. मैच धर्मशाला के मैदान पर होगा, अब पिच का मिजाज कैसा है हम आपको बताते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 25, 2026, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dharamshala
Dharamshala

IPL 2026 Playoffs: IPL 2026 के प्लेऑफ मुकाबले कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएंगे. लीग स्टेज खत्म होने के बाद प्लेऑफ को लेकर रोमांच चरम पर है. क्वालीफायर-1 में 26 मई को आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. मैच धर्मशाला के मैदान पर होगा, अब पिच का मिजाज कैसा है हम आपको बताते हैं. इस सीजन हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों ही तरह के मुकाबले देखने को मिले हैं. अब फैंस के जहन में सवाल होगा कि आखिर इस मैच में पिच का मिजाज कैसा होगा. इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

जो जीता वही बनेगा सिकंदर

क्वालीफायर -1 फाइनल की लड़ाई है. इस मैच में जो जीता वही सिकंदर वाला फॉर्मूला लगेगा. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतने में कामयाब होती है सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. हारने वाली टीम को एलिमिनेटर में जाना पड़ेगा. बात करें धर्मशाला के पिछले मुकाबलों की तो इस सीजन 3 मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं, जिसमें पहली पारी का स्कोर 200 के आस-पास रहा है.

कैसा रहता है पिच का मिजाज?

धर्मशाला का ये स्टेडियम ये मैदान धर्मशाला समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यही वजह है, कि ठंडी और हल्की हवा तेज गेंदबाजों को काफी मदद पहुंचाती है. शुरुआत में गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की उम्मीद रहती है. हालांकि, गेंद पुरानी होने के बाद बल्लेबाजों को भी मदद मिलती है और रनों की बारिश देखने को मिलती है. तेज आउटफील्ड होने के कारण अगर बल्लेबाज शॉट खेलता है तो फायदा मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. लीग स्टेज के हीरो, प्लेऑफ में जीरो... कोहली के इन आंकड़ों को देख खुश हो जाएंगे शुभमन

कितना अहम रहेगा टॉस?

इस नॉकआउट मुकाबले में टॉस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है. शाम को मैच होने के कारण मुकाबले के दूसरे हाफ में भारी ओस गिरने की पूरी संभावना रहती है. ओस आने के बाद गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना एक कठिन चुनौती बन जाता है. यही कारण है कि टॉस जीतने वाला कप्तान बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुन सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
Delhi Gymkhana Club
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
Silambam
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला LeT चीफ का बेटा?
pok
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला LeT चीफ का बेटा?
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
Big Boost for Maharashtra
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
India popular dish
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
Heat wave
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
crime
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
NIA
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
West Bengal
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Gujarat Panchayat Election
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!