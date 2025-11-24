बाप बेटे जैसा था रिश्ता..., इस भारतीय खिलाड़ी को धर्मेंद्र ने दिया था सबसे बड़ा दर्जा, जानें पूरी कहानी

बॉलीवुड के ही-मैन ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा में कह चुके हैं. वह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से डिसचार्ज कर दिया गया था, लेकिन आद यानी 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. धर्मेंद्र एक भारतीय खिलाड़ी को अपने बेटे की तरह चाहते थे.
बॉलीवुड के ही-मैन ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा में कह चुके हैं. वह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से डिसचार्ज कर दिया गया था, लेकिन आद यानी 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. अपने दमदार अंदाज और आवाज के लिए धर्मेंद्र बेहद ही मशहूर हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की हैं. जिन्हें देखकर आज भी लोगों का दिल खुश हो जाता है. खासकर 'शोले', प्रतिज्ञा, धर्मवीर आदि. डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने अपने हर किरदार में जान डाल दी. आज इस मौके पर धर्मेंद्र से जुड़ा हम आपको एक अनोखा किस्सा बताने वाले हैं. दरअसल, धर्मेंद्र का क्रिकेट की दुनिया से खास नाता रहा है. वह एक भारतीय खिलाड़ी को अपने बेटे की तरह चाहते थे.
बेटा मानते थे...
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल का क्रिकेट प्रति खास लगाव था. वह इस महान खिलाड़ी को भी अपने बेटे की तरह मानते थे. दरअसल, ये क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि भारत के महान खिलाड़ी व क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं. धर्मेंद्र ने सचिन तेंदुलकर को अपना बेटा कहा है. कुछ दिन पहले उन्होंने सचिन से मुलाकात भी की थी.
फोटो की थी शेयर
धर्मेंद्र और सचिन तेंदुलकर एक बार फ्लाइट से साथ में सफर कर रहे थे. इस मुलाकात की तस्वीर धर्मेंद्र देओल ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, " देश का गर्व..., फ्लाइट में अचानक से मुलाकात हुई... सचिन हमेशा मेरे प्यारे बेटे की तरह रहे हैं... लंबी उम्र जियो सचिन... ढेर सारा प्यार."
भारत के गौरव
सचिन भारत के महान खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. उन्होंने क्रिकेट जगत को दिया है वह शायद ही कोई कर पाएगा. सचिन पूरे क्रिकेट की दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 शतक लगाने का कारनामा किया है. सचिन ने अपने लंबे क्रिकेट करियर के दौरान 24 साल मैच खेले और साल 2013 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. इस दौरान उन्होंने 34000 से भी ज्यादा रन बनाने का प्रचंड रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है.
