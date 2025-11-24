Advertisement
trendingNow13016552
Hindi Newsक्रिकेट

बाप बेटे जैसा था रिश्ता..., इस भारतीय खिलाड़ी को धर्मेंद्र ने दिया था सबसे बड़ा दर्जा, जानें पूरी कहानी

बॉलीवुड के ही-मैन ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा में कह चुके हैं. वह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से डिसचार्ज कर दिया गया था, लेकिन आद यानी 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. धर्मेंद्र एक भारतीय खिलाड़ी को अपने बेटे की तरह चाहते थे.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dharmendra Deol
Dharmendra Deol

बॉलीवुड के ही-मैन ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा में कह चुके हैं. वह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से डिसचार्ज कर दिया गया था, लेकिन आद यानी 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. अपने दमदार अंदाज और आवाज के लिए धर्मेंद्र  बेहद ही मशहूर हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की हैं. जिन्हें देखकर आज भी लोगों का दिल खुश हो जाता है. खासकर 'शोले', प्रतिज्ञा, धर्मवीर आदि. डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने अपने हर किरदार में जान डाल दी. आज इस मौके पर धर्मेंद्र से जुड़ा हम आपको एक अनोखा किस्सा बताने वाले हैं. दरअसल, धर्मेंद्र  का क्रिकेट की दुनिया से खास नाता रहा है. वह एक भारतीय खिलाड़ी को अपने बेटे की तरह चाहते थे.

बेटा मानते थे...

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल का क्रिकेट प्रति खास लगाव था. वह इस महान खिलाड़ी को भी अपने बेटे की तरह मानते थे. दरअसल, ये क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि भारत के महान खिलाड़ी व क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं. धर्मेंद्र ने सचिन तेंदुलकर को अपना बेटा कहा है. कुछ दिन पहले उन्होंने सचिन से मुलाकात भी की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

फोटो की थी शेयर
धर्मेंद्र और सचिन तेंदुलकर एक बार फ्लाइट से साथ में सफर कर रहे थे. इस मुलाकात की तस्वीर धर्मेंद्र देओल ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा,  " देश का गर्व..., फ्लाइट में अचानक से मुलाकात हुई... सचिन हमेशा मेरे प्यारे बेटे की तरह रहे हैं... लंबी उम्र जियो सचिन... ढेर सारा प्यार."

भारत के गौरव
सचिन भारत के महान खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. उन्होंने क्रिकेट जगत को दिया है वह शायद ही कोई कर पाएगा. सचिन पूरे क्रिकेट की दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 शतक लगाने का कारनामा किया है. सचिन ने अपने लंबे क्रिकेट करियर के दौरान 24 साल मैच खेले और साल 2013 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. इस दौरान उन्होंने 34000 से भी ज्यादा रन बनाने का प्रचंड रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है. 

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी की कौन-सी चूक भारी पड़ी, चयनकर्ताओं ने फिर किया अनदेखा, आखिर क्या थी ‘गलती’?

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra DeolSachin Tendulkar

Trending news

पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया