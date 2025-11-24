जब सिराज को पिता की कब्र पर देख रो पड़े थे धर्मेंद्र, खुद दुनिया को कहा अलविदा तो VIRAL हुआ पुराना पोस्ट

Dharmendra Death News: धर्मेंद्र ने जनवरी, 2021 में मोहम्मद सिराज के लिए ये भावुक पोस्ट लिखी थी. तब सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को 2-1 से शृंखला जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. सिराज के पिता का नवंबर, 2025 में निधन हो गया था.
Dharmendra Old Post Viral on Mohammed Siraj: अपनी शानदार एक्टिंग से लाखों चेहरों पर मुस्कान ला देने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज सबको रुला गए. सोमवार (24 नवंबर) को बॉलीवुड के 'हीमैन' ने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र से जुड़ी ना जाने कितनी यादें हैं, जिसके बारे में सोचकर फैंस इमोशनल हो रहे हैं. इस बीच उनका ये पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद बेहद इमोशनल हो गए थे.
धरम पाजी का ये पोस्ट टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र भारतीय क्रिकेटर सिराज और उनके संघर्ष के साथ दिल से जुड़े हुए थे.
धर्मेंद्र ने जनवरी, 2021 में मोहम्मद सिराज के लिए ये भावुक पोस्ट लिखी थी. तब सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को 2-1 से शृंखला जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. सिराज के पिता का नवंबर, 2025 में निधन हो गया था. जब सिराज पर दुखों का पहाड़ टूटा था तब वो ऑस्ट्रेलिया में थे और भारतीय टीम के साथ अनिवार्य कोविड-क्वारंटाइन में थे. उन्हें घर वापस जाने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन वो नहीं गए. सिराज के पिता का सपना था कि उनका बेटा भारत के लिए टेस्ट खेले.
जब भारत ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया, तब एक्टर धर्मेंद्र ने सिराज की तस्वीर शेयर कर भावुक पोस्ट की थी. उन्होंने लिखा था, ''भारत के बहादुर बेटे... सिराज लव यू. नाज है तुझपर. दिल पर वालिद की मौत का सदमा लिए तुम वतन की आन के लिए खेलते र हे और एक अनदेखी जीत वतन के नाम कर लौटे. कल तुझे अपने वालिद की कब्र पर देखकर मन भर आया. जन्नत नसीब हो उन्हें.''
बता दें कि हैदराबाद के मोहम्मद सिराज भले ही आज सुपरस्टार हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की है. इस तपस्या में उनके पिता का सबसे बड़ा रोल रहा है. सिराज के पिता एक ऑटो चालक थे, लेकिन दिन-रात मेहनत कर बेटे के क्रिकेट करियर को संवारने में मदद की.
