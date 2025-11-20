कप्तानी का 'सुल्तान' कौन? धोनी 12 vs रोहित 10! ट्रॉफी की रेस में माही क्यों हैं 2 पॉइंट से आगे? आखिरी 2 ट्रॉफी का खुलासा!

MS Dhoni Vs Rohit Sharma: महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऐसे कप्तान रहे, जिसने अपनी कप्तानी में भारत को कई अहम खिताब जितवाए. हालांकि रोहित शर्मा ने भी बेहतरीन कप्तानी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत का सबसे सफल कप्तान कौन है? एम एस धोनी या रोहित शर्मा? अगर हम सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि आंकड़ों और जीती गई ट्रॉफियों की बात करें तो माही अभी भी 'बॉस' बने हुए हैं. हालांकि, रोहित शर्मा ने हाल ही में अपनी कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफी जीतकर इस अंतर को बहुत कम कर दिया है. मौजूदा आंकड़ों (2025 तक) के आधार पर आइए देखते हैं कि दोनों दिग्गजों के बीच ट्रॉफी की रेस में कौन कहां खड़ा है.

कुल ट्रॉफियों का बादशाह - धोनी (12) vs रोहित (10)

जब हम कुल मेजर ट्रॉफियों (ICC + IPL + एशिया कप + CLT20) की बात करते हैं तो 'कैप्टन कूल' धोनी सबसे आगे हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी में कुल 12 ट्रॉफियां जीती हैं. वहीं, रोहित शर्मा अब 10 ट्रॉफियों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. रोहित धीरे-धीरे इस फासले को मिटा रहे हैं, लेकिन फिलहाल माही का पलड़ा भारी है.

आईसीसी खिताब: 3 vs 2 की लड़ाई

धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां (T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013) जीती हैं. दूसरी तरफ, रोहित शर्मा का सूखा 2024 में खत्म हुआ जब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीता. 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित के पास अब 2 आईसीसी खिताब हो गए हैं.

आईपीएल में कौन आगे?

आईपीएल के मामले में दोनों कप्तानों के बीच कोई अंतर नहीं है. धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) चैंपियन बनाया. वहीं, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस (MI) को 5 बार (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) खिताब जिताया. इस मामले में दोनों ही 'किंग' हैं.

एशिया कप में भी बराबरी

एशिया कप में भी दोनों कप्तानों का रिकॉर्ड बिल्कुल एक जैसा है. धोनी की कप्तानी में भारत ने 2010 और 2016 में एशिया कप जीता था. वहीं, रोहित शर्मा ने भी भारत को 2018 और 2023 में एशिया का चैंपियन बनाया. यानी यहां भी मुकाबला टाई है.

चैंपियंस लीग T20 (CLT20)

आखिर धोनी 12 पर और रोहित 10 पर क्यों हैं? इसका जवाब 'चैंपियंस लीग T20' में छिपा है. यह टूर्नामेंट अब बंद हो चुका है, लेकिन जब यह होता था, तब धोनी ने CSK को 2 बार (2010, 2014) जिताया था. जबकि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को सिर्फ 1 बार (2013) यह ट्रॉफी दिला पाए थे. यही वह एक ट्रॉफी का एक्स्ट्रा अंतर है जो धोनी को कुल संख्या में आगे रखता है.