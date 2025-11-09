जुरेल के 259 रन भी फीके... अफ्रीका ए ने जबड़े से छीन ली जीत, सिराज-आकाश-कुलदीप की भी हुई पिटाई

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मंच सज चुका है. पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगा. लेकिन इस मैच से पहले ही WTC चैंपियंस ने हुंकार भर दी है. साउथ अफ्रीका ए ने भारत के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की. इस मैच में ध्रुव जुरेल ने 259 रन ठोके, लेकिन ये भी फीके नजर आए. टीम वर्क की बदौलत अफ्रीका ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया. टीम इंडिया की तरफ से बड़े-बड़े धुरंधर गेंदबाज भी अफ्रीका को 417 रन का लक्ष्य भेदने से नहीं रोक पाए.

अफ्रीका की मजबूत शुरुआत

417 रन का लक्ष्य लेकर उतरी दक्षिण अफ्रीका को सलामी बल्लेबाजों जॉर्डन हर्मनन और लेसेगो सेनोक्वाने ने 156 रन की मजबूत शुरुआत दी. पहले विकेट के लिए की गई साझेदारी ने ही टीम के लिए जीत की नींव रखी. जॉर्डन शतक से चूक गए. वह 123 गेंद पर 91 रन बनाकर आउट हुए। सेनोक्वाने ने 174 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली.

हमजा और बवुमा के अर्धशतक

तीसरे नंबर पर आए जुबैर हमजा ने 88 गेंद पर 77 रन बनाए. टेंबा बवुमा ने भी अर्धशतक ठोक अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया. इसके अलावा कॉनर एस्टरहुइजन ने 54 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेली. इन बल्लेबाजों की पारियों के बाद 417 रन का लक्ष्य भी छोटा नजर आने लगा. भारतीय टीम की तरफ से जुरेल ने दोनों पारियों में सेंचुरी ठोकी और छा गए.

फेल रहे गेंदबाज

भारत ने पहली पारी में जुरेल के 132 रन की मदद से पहली पारी में 255 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे और 34 रन से पिछड़ी थी. दूसरी पारी में भारत ने जुरेल के नाबाद 127 रन की मदद से 7 विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित की थी. भारत ने अफ्रीका के सामने 417 रन का लक्ष्य रखा था. लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी फेल रही. सिराज और आकाश दीप को दूसरी पारी में 1-1 सफलता हासिल हुई जबकि कुलदीप का खाता ही नहीं खुला.