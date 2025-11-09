Advertisement
trendingNow12995217
Hindi Newsक्रिकेट

जुरेल के 259 रन भी फीके... अफ्रीका ए ने जबड़े से छीन ली जीत, सिराज-आकाश-कुलदीप की भी हुई पिटाई

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मंच सज चुका है. पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगा. लेकिन इस मैच से पहले ही WTC चैंपियंस ने हुंकार भर दी है. साउथ अफ्रीका ए ने भारत के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की. इस मैच में ध्रुव जुरेल ने 259 रन ठोके, लेकिन ये भी फीके नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhruv Jurel
Dhruv Jurel

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मंच सज चुका है. पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगा. लेकिन इस मैच से पहले ही WTC चैंपियंस ने हुंकार भर दी है. साउथ अफ्रीका ए ने भारत के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की. इस मैच में ध्रुव जुरेल ने 259 रन ठोके, लेकिन ये भी फीके नजर आए. टीम वर्क की बदौलत अफ्रीका ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया. टीम इंडिया की तरफ से बड़े-बड़े धुरंधर गेंदबाज भी अफ्रीका को 417 रन का लक्ष्य भेदने से नहीं रोक पाए. 

अफ्रीका की मजबूत शुरुआत

417 रन का लक्ष्य लेकर उतरी दक्षिण अफ्रीका को सलामी बल्लेबाजों जॉर्डन हर्मनन और लेसेगो सेनोक्वाने ने 156 रन की मजबूत शुरुआत दी. पहले विकेट के लिए की गई साझेदारी ने ही टीम के लिए जीत की नींव रखी. जॉर्डन शतक से चूक गए. वह 123 गेंद पर 91 रन बनाकर आउट हुए। सेनोक्वाने ने 174 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

हमजा और बवुमा के अर्धशतक

तीसरे नंबर पर आए जुबैर हमजा ने 88 गेंद पर 77 रन बनाए. टेंबा बवुमा ने भी अर्धशतक ठोक अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया. इसके अलावा कॉनर एस्टरहुइजन ने 54 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेली. इन बल्लेबाजों की पारियों के बाद 417 रन का लक्ष्य भी छोटा नजर आने लगा. भारतीय टीम की तरफ से जुरेल ने दोनों पारियों में सेंचुरी ठोकी और छा गए. 

ये भी पढ़ें.. बेटी बनी चैंपियन... पिता को 13 साल बाद फिर मिलेगी नौकरी, घर में दोहरा जश्न

फेल रहे गेंदबाज

भारत ने पहली पारी में जुरेल के 132 रन की मदद से पहली पारी में 255 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे और 34 रन से पिछड़ी थी. दूसरी पारी में भारत ने जुरेल के नाबाद 127 रन की मदद से 7 विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित की थी. भारत ने अफ्रीका के सामने 417 रन का लक्ष्य रखा था. लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी फेल रही. सिराज और आकाश दीप को दूसरी पारी में 1-1 सफलता हासिल हुई जबकि कुलदीप का खाता ही नहीं खुला.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND A vs SA A

Trending news

जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
CDS Anil Chauhan
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
Reel
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
Jammu-kashmir
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान