Advertisement
trendingNow13058130
Hindi Newsक्रिकेट3 मैच 300+ रन.. ऋषभ पंत की जगह खाएगा ये विध्वंसक बल्लेबाज, न्यूजीलैंड सीरीज में होगी सरप्राइज एंट्री?

3 मैच 300+ रन.. ऋषभ पंत की जगह खाएगा ये विध्वंसक बल्लेबाज, न्यूजीलैंड सीरीज में होगी सरप्राइज एंट्री?

Indian Cricket Team: न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होगा, जिसमें ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. जो खिलाड़ी कभी पंत का रिप्लेसमेंट था आज बल्ले से हल्ला मचाकर उनकी जगह खाने को तैयार है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rishabh Pant
Rishabh Pant

Indian Cricket Team: न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होगा, जिसमें ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. जो खिलाड़ी कभी पंत का रिप्लेसमेंट था आज बल्ले से हल्ला मचाकर उनकी जगह खाने को तैयार है. विजय हजारे ट्रॉफी में इस बल्लेबाज ने महज 3 मैच में 300+ रन ठोक डाले हैं.  टीम के ऐलान से ही पहले इस बल्लेबाज ने सेलेक्टर्स का ध्यान खींच लिया है. 

2 फिफ्टी और एक शतक

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की जिन्होंने तीन मैचों में 307 रन बनाए हैं. उन्होंने पहले हैदराबाद के खिलाफ 80 रन ठोके. उसके बाद चंडीगढ़ के खिलाफ 67 रन बनाए और फिर बड़ौदा के खिलाफ शानदार नाबाद 160 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने पहले रिंकू सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 131 रन जोड़े और फिर प्रशांत वीर के साथ मिलकर तेजी से 122 रन की साझेदारी करके यूपी को 369 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. वहीं, बड़ौदा की टीम 315 के स्कोर पर ही सिमट गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पंत हो सकते हैं ड्रॉप

जुरेल का शानदार प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर किया जा सकता है और सेलेक्टर्स वनडे में एक विकेटकीपर तलाश रहे हैं. पंत ने अगस्त 2024 से वनडे फॉर्मेट में नहीं खेला है. इससे कई विकेटकीपर-बल्लेबाजों के बीच चयन को लेकर बहस शुरू हो गई है. हालांकि, पंत ने भी विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन जुरेल रेस में आगे हैं.

ये भी पढे़ं..गिल भी छूटेंगे कोसों पीछे...मंधाना रचेंगी साल 2025 का सबसे बड़ा इतिहास

रडार में ईशान किशन

ईशान किशन, जिन्हें पहले ही टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया जा चुका है, एक शानदार घरेलू सीज़न के बाद एक मजबूत दावेदार बने हुए हैं. जिसमें रिकॉर्ड तोड़ने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में एक शानदार शतक शामिल है. जुरेल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नहीं चुना गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह न्यूजीलैंड सीरीज के इंडिया स्क्वॉड में जगह बनाने में कामयाब होंगे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rishabh Pant

Trending news

हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन