3 मैच 300+ रन.. ऋषभ पंत की जगह खाएगा ये विध्वंसक बल्लेबाज, न्यूजीलैंड सीरीज में होगी सरप्राइज एंट्री?

Indian Cricket Team: न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होगा, जिसमें ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. जो खिलाड़ी कभी पंत का रिप्लेसमेंट था आज बल्ले से हल्ला मचाकर उनकी जगह खाने को तैयार है. विजय हजारे ट्रॉफी में इस बल्लेबाज ने महज 3 मैच में 300+ रन ठोक डाले हैं. टीम के ऐलान से ही पहले इस बल्लेबाज ने सेलेक्टर्स का ध्यान खींच लिया है.

2 फिफ्टी और एक शतक

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की जिन्होंने तीन मैचों में 307 रन बनाए हैं. उन्होंने पहले हैदराबाद के खिलाफ 80 रन ठोके. उसके बाद चंडीगढ़ के खिलाफ 67 रन बनाए और फिर बड़ौदा के खिलाफ शानदार नाबाद 160 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने पहले रिंकू सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 131 रन जोड़े और फिर प्रशांत वीर के साथ मिलकर तेजी से 122 रन की साझेदारी करके यूपी को 369 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. वहीं, बड़ौदा की टीम 315 के स्कोर पर ही सिमट गई.

पंत हो सकते हैं ड्रॉप

जुरेल का शानदार प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर किया जा सकता है और सेलेक्टर्स वनडे में एक विकेटकीपर तलाश रहे हैं. पंत ने अगस्त 2024 से वनडे फॉर्मेट में नहीं खेला है. इससे कई विकेटकीपर-बल्लेबाजों के बीच चयन को लेकर बहस शुरू हो गई है. हालांकि, पंत ने भी विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन जुरेल रेस में आगे हैं.

रडार में ईशान किशन

ईशान किशन, जिन्हें पहले ही टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया जा चुका है, एक शानदार घरेलू सीज़न के बाद एक मजबूत दावेदार बने हुए हैं. जिसमें रिकॉर्ड तोड़ने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में एक शानदार शतक शामिल है. जुरेल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नहीं चुना गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह न्यूजीलैंड सीरीज के इंडिया स्क्वॉड में जगह बनाने में कामयाब होंगे.