गंभीर-गिल की टेंशन फुर्र! ध्रुव जुरेल Playing-11 में ऐसे होंगे फिट, पूर्व ओपनर ने समझाया गणित

विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच हुए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की दोनों पारियों में शतक ठोका. इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की प्लेइंग-11 के लिए दावेदारी भी पेश कर दी.
Trending Photos
Dhruv Jurel: विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच हुए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की दोनों पारियों में शतक ठोका. इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज की प्लेइंग-11 के लिए दावेदारी भी पेश कर दी. जुरेल के इस प्रदर्शन ने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के लिए टेंशन पैदा कर दी कि उन्हें प्लेइंग-11 में कैसे फिट किया जाए, क्योंकि ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में लौट रहे हैं. ऐसे में पूर्व भारतीय ओपनर ने जुरेल को प्लेइंग-11 में कैसे जगह मिल सकती है, इसका गणित समझाया है.
जुरेल की जबरदस्त बैटिंग
बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में ध्रुव जुरेल ने जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया. साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की दोनों पारियों में जुरेल ने शतक जड़े. बड़ी बात यह रही कि दोनों की पारियों में वह नाबाद लौटे. पहली पारी में जुरेल ने नाबाद 132 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. वहीं, दूसरी पारी में भी जुरेल ने बल्ले से हल्ला बोला. दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 127 रन बनाए. इस दौरान 15 चौके और एक छक्का लगाया. इसके साथ ही वे नमन ओझा (2014) के बाद ऐसे दूसरे भारतीय बने जिन्होंने किसी 'ए' टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हों.
प्लेइंग-11 की ठोकी दावेदारी
पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का भी मानना है कि युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपनी बेहतरीन फॉर्म से भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाने का मजबूत दावा पेश किया है. अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने कहा, 'टीम का चयन हो चुका है और दोनों खिलाड़ी, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत टीम में हैं. ऋषभ पंत उपकप्तान हैं, इसलिए वह खेलेंगे, और उन्हें खेलना भी चाहिए क्योंकि वे टेस्ट क्रिकेट में एक विशेष खिलाड़ी हैं. लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को भी प्लेइंग इलेवन में जगह दी जानी चाहिए.'
कैसे फिट बैठेंगे जुरेल
चोपड़ा ने कहा कि टीम मैनेजमेंट चाहे तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बदलाव कर सकता है ताकि जुरेल को मौका मिले. उन्होंने कहा, 'सवाल यह है कि आप ऊपर से साई सुदर्शन को निकालेंगे या नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी को?
मेरी राय में साई सुदर्शन को नंबर 3 पर खेलना चाहिए और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ध्रुव जुरेल को मौका दिया जा सकता है.' दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी सोशल मीडिया पर जुरेल की तारीफ करते हुए लिखा, 'ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में शतक लगाकर कोच और कप्तान के लिए उन्हें बाहर रखना मुश्किल कर दिया है.'