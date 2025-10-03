Advertisement
IND vs WI: अहमदाबाद टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने बनाया महारिकॉर्ड, अब धोनी के साथ लिया जाएगा नाम

IND vs WI 1st Test: अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा भारी है. भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 162 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद टीम इंडिया ने 38 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 121 रन बना लिए हैं. वेस्टइंडीज पर बढ़त बनाने से भारत अब सिर्फ 41 रन ही पीछे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 03, 2025, 07:41 AM IST
IND vs WI 1st Test: अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा भारी है. भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 162 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद टीम इंडिया ने 38 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 121 रन बना लिए हैं. वेस्टइंडीज पर बढ़त बनाने से भारत अब सिर्फ 41 रन ही पीछे हैं. इस टेस्ट मैच में भारत के विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने महारिकॉर्ड बना दिया है. अब ध्रुव जुरेल का नाम महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान विकेटकीपर के साथ लिया जाएगा.

अहमदाबाद टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने बनाया महारिकॉर्ड

अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान भारत के धाकड़ विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे 4 कैच लपके हैं. इसी के साथ ही ध्रुव जुरेल भारत में किसी टेस्ट की एक पारी में चार कैच लेने वाले सातवें भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं. ध्रुव जुरेल इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी के खास क्लब में शामिल हो गए हैं. नयन मोंगिया और महेंद्र सिंह धोनी भारत में किसी टेस्ट की एक पारी में पांच कैच लेने वाले केवल दो ही विकेटकीपर हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने इसके अलावा साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में चार कैच लपके थे.

भारत में किसी टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले भारतीय विकेटकीपर (टेस्ट)

1. नयन मोंगिया (1999 विरुद्ध पाकिस्तान) - 5 कैच

2. महेंद्र सिंह धोनी (2011 विरुद्ध वेस्टइंडीज) - 5 कैच

3. सैयद किरमानी (1976 विरुद्ध न्यूजीलैंड) - 4 कैच

4. बुधि कुंदरन (1961 बनाम पाकिस्तान) - 4 कैच

5. दिनेश कार्तिक (2004 बनाम दक्षिण अफ्रीका) - 4 कैच

6. महेंद्र सिंह धोनी (2009 बनाम श्रीलंका) - 4 कैच

7. पार्थिव पटेल (2016 बनाम इंग्लैंड) - 4 कैच

8. ऋद्धिमान साहा (2017 बनाम श्रीलंका) - 4 कैच

9. ध्रुव जुरेल (2025 बनाम वेस्टइंडीज) - 4 कैच

ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तीन कैच

ऋषभ पंत का भारत में किसी टेस्ट की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तीन कैच था, जो उन्होंने साल 2022 में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट में किया था. हालांकि, कुल मिलाकर, ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2018 के एडिलेड टेस्ट में 6 कैच लेकर धोनी के साथ टॉप पर हैं. धोनी ने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ यही उपलब्धि हासिल की थी. बता दें कि ऋषभ पंत पैर में चोट की वजह से उबर रहे हैं. ऐसे में ध्रुव जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर का रोल निभा रहे हैं.

ध्रुव जुरेल के रिकॉर्ड

ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 36.43 की औसत से 255 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में 1 अर्धशतक लगाया है. टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरेल का बेस्ट स्कोर 90 रन है. ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग भी करते हैं. ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे 15 शिकार किए हैं. ध्रुव जुरेल दाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज हैं और वह चतुर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

;