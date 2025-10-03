Advertisement
trendingNow12946372
Hindi Newsक्रिकेट

ध्रुव जुरेल ने ठोका टीम इंडिया के लिए पहला शतक, अनोखे सेलिब्रेशन से क्रिकेट जगत का जीत लिया दिल

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदबाबाद में खेले जा रहे टेस्ट में टीम इंडिया की जर्सी में पहला शतक शतक जमाया. चौके के साथ उन्होंने यह शतक पूरा किया. 190 गेंदों में शतक जड़कर जुरेल ने इसका जश्न अनोखे अंदाज में मनाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ध्रुव जुरेल ने ठोका टीम इंडिया के लिए पहला शतक, अनोखे सेलिब्रेशन से क्रिकेट जगत का जीत लिया दिल

Dhruv Jurel Century: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. मुकाबले के दूसरे दिन युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के बल्ले से शतक निकला. 190 गेंदों का सामना करते हुए जुरेल शतक तक पहुंचे. यह उनके टेस्ट करियर और टीम इंडिया की जर्सी में पहला सैकड़ा है. इस यादगार शतक को जुरेल ने जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया, उसने सुर्खियां बटोर लीं. दरअसल, जुरेल ने यह शतक अपने पिता को डेडिकेट किया, जोकि सैनिक हैं और कारगिल युद्ध के हीरो हीरो रहे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Dhruv JurelDhruv Jurel CenturyTeam IndiaInd Vs WI

Trending news

ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
Op Sindoor
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
;