ध्रुव जुरेल ने ठोका टीम इंडिया के लिए पहला शतक, अनोखे सेलिब्रेशन से क्रिकेट जगत का जीत लिया दिल

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदबाबाद में खेले जा रहे टेस्ट में टीम इंडिया की जर्सी में पहला शतक शतक जमाया. चौके के साथ उन्होंने यह शतक पूरा किया. 190 गेंदों में शतक जड़कर जुरेल ने इसका जश्न अनोखे अंदाज में मनाया.
Dhruv Jurel Century: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. मुकाबले के दूसरे दिन युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के बल्ले से शतक निकला. 190 गेंदों का सामना करते हुए जुरेल शतक तक पहुंचे. यह उनके टेस्ट करियर और टीम इंडिया की जर्सी में पहला सैकड़ा है. इस यादगार शतक को जुरेल ने जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया, उसने सुर्खियां बटोर लीं. दरअसल, जुरेल ने यह शतक अपने पिता को डेडिकेट किया, जोकि सैनिक हैं और कारगिल युद्ध के हीरो हीरो रहे.
