Advertisement
trendingNow13070516
Hindi Newsक्रिकेटईशान किशन नहीं... BCCI ने इस क्रिकेटर की करवाई सरप्राइज एंट्री, ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान

ईशान किशन नहीं... BCCI ने इस क्रिकेटर की करवाई सरप्राइज एंट्री, ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से वडोदरा में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया में एक सरप्राइज एंट्री करवाई है. ध्रुव जुरेल को वनडे सीरीज के लिए चोटिल ऋषभ पंत की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 11, 2026, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईशान किशन नहीं... BCCI ने इस क्रिकेटर की करवाई सरप्राइज एंट्री, ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से वडोदरा में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया में एक सरप्राइज एंट्री करवाई है. ध्रुव जुरेल को वनडे सीरीज के लिए चोटिल ऋषभ पंत की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया है. ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऋषभ पंत को एक लंबे नेट सेशन के दौरान थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद लगने से पसलियों में चोट लग गई थी.

BCCI ने इस क्रिकेटर की करवाई सरप्राइज एंट्री

विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल शनिवार रात को टीम इंडिया से जुड़ गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सेलेक्टर्स ने यह फैसला तब लिया जब शनिवार शाम को ऋषभ पंत ODI सीरीज से बाहर हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- विराट कोहली या रोहित शर्मा... न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन हैं सबसे ज्यादा खतरनाक? ये रहे दोनों धुरंधर बल्लेबाजों के रिकॉर्ड

शानदार फॉर्म में ध्रुव जुरेल

ध्रुव जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में उत्तर प्रदेश के टॉप स्कोरर हैं. ध्रुव जुरेल ने उत्तर प्रदेश के लिए 7 मैचों में 90 से ज्यादा की औसत से 558 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की 7 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं. ध्रुव जुरेल उत्तर प्रदेश टीम की कप्तानी भी कर रहे थे.

ये भी पढ़ें- 24 चौके 24 छक्के... जिसे सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप टीम से निकाला, उसने 2 सेंचुरी ठोक दिया करारा जवाब!

उत्तर प्रदेश पॉइंट्स टेबल में टॉप पर

ध्रुव जुरेल की शानदार बल्लेबाजी फॉर्म की वजह से उत्तर प्रदेश एलीट ग्रुप B पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. उत्तर प्रदेश ने अब तक अपने सभी सात मैचों में जीत हासिल करके 28 पॉइंट्स हासिल किए हैं. विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश का मुकाबला सौराष्ट्र से होगा.

ईशान किशन को वनडे टीम में नहीं मिला मौका

फैंस को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण ईशान किशन को भारत की वनडे टीम में मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बता दें कि ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक कुल 27 ODI मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 102.19 के स्ट्राइक रेट और 42.40 की औसत से 933 रन बनाए हैं. ईशान किशन ने इस दौरान 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं. ईशान किशन का ODI में हाईएस्ट स्कोर 210 रन है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Dhruv Jurel

Trending news

घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप