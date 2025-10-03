पहला टेस्ट शतक जड़ते ही महान क्रिकेटर्स के क्लब में जुरेल, किया धोनी-फारुख इंजीनियर वाला करिश्मा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे अहमदाबाद टेस्ट मैच के दूसरे दिन ध्रुव जुरेल ने शतक ठोका. 24 साल का इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज का यह पहला टेस्ट शतक है. इस शतक के साथ ही जुरेल महान क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए. उन्होंने एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर के एक अनोखे क्लब में खुद को शामिल कर लिया. ध्रुव जुरेल ने 190 गेंद पर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया. जुरेल 210 गेंद पर 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए.

धोनी-फारुख इंजीनियर के क्लब में जुरेल

इस शतक के साथ ही जुरेल ने भारतीय टीम के दो पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाजों एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर की बराबरी की. दरअसल, जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय धरती पर शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने. जुरेल से पहले धोनी और फारुख इंजीनियर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 2011 में कोलकाता टेस्ट के दौरान 144 रन बनाए थे, जबकि पूर्व विकेटकीपर इंजीनियर ने 1967 में चेन्नई टेस्ट के दौरान विंडीज के खिलाफ 109 रन बनाए थे.

टेस्ट शतक ठोकने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज

जुरेल टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं और विंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाने वाले पांचवें विकेटकीपर हैं. ध्रुव जुरेल के अलावा रवींद्र जडेजा ने भी अपने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया. जडेजा 176 गेंद पर 104 रन बनाकर नाबाद हैं. जडेजा और जुरेल के बीच पांचवें विकेट के लिए 206 रन की अहम साझेदारी हुई. जडेजा और जुरेल से पहले सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने भी अपने करियर का 11वां शतक लगाया. राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए. गिल ने 50 रन बनाए.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय

विजय मांजरेकर

फारुख इंजीनियर

अजय रत्रा

ऋद्धिमान साहा

ध्रुव जुरेल

भारत ने कसा शिंकजा

टीम इंडिया ने दूसरे दिन मुकाबले में में अपना शिंकजा कस दिया है. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर 5 विकेट पर 448 रन था. जडेजा 104 और सुंदर 9 रन पर नाबाद हैं. भारत ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त हासिल कर ली है. वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 पर सिमट गई थी. जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर तीसरे दिन के खेल की शुरुआत बल्लेबाजी के साथ करेंगे. जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि सुंदर 9 रन पर खेल रहे हैं.