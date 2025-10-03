Advertisement
trendingNow12946667
Hindi Newsक्रिकेट

पहला टेस्ट शतक जड़ते ही महान क्रिकेटर्स के क्लब में जुरेल, किया धोनी-फारुख इंजीनियर वाला करिश्मा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे अहमदाबाद टेस्ट मैच के दूसरे दिन ध्रुव जुरेल ने शतक ठोका. 24 साल का इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज का यह पहला टेस्ट शतक है. इस शतक के साथ ही जुरेल महान क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए. उन्होंने एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर के एक अनोखे क्लब में खुद को शामिल कर लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहला टेस्ट शतक जड़ते ही महान क्रिकेटर्स के क्लब में जुरेल, किया धोनी-फारुख इंजीनियर वाला करिश्मा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे अहमदाबाद टेस्ट मैच के दूसरे दिन ध्रुव जुरेल ने शतक ठोका. 24 साल का इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज का यह पहला टेस्ट शतक है. इस शतक के साथ ही जुरेल महान क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए. उन्होंने एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर के एक अनोखे क्लब में खुद को शामिल कर लिया. ध्रुव जुरेल ने 190 गेंद पर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया. जुरेल 210 गेंद पर 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए.

धोनी-फारुख इंजीनियर के क्लब में जुरेल

इस शतक के साथ ही जुरेल ने भारतीय टीम के दो पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाजों एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर की बराबरी की. दरअसल, जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय धरती पर शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने. जुरेल से पहले धोनी और फारुख इंजीनियर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 2011 में कोलकाता टेस्ट के दौरान 144 रन बनाए थे, जबकि पूर्व विकेटकीपर इंजीनियर ने 1967 में चेन्नई टेस्ट के दौरान विंडीज के खिलाफ 109 रन बनाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

टेस्ट शतक ठोकने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज

जुरेल टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं और विंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाने वाले पांचवें विकेटकीपर हैं. ध्रुव जुरेल के अलावा रवींद्र जडेजा ने भी अपने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया. जडेजा 176 गेंद पर 104 रन बनाकर नाबाद हैं. जडेजा और जुरेल के बीच पांचवें विकेट के लिए 206 रन की अहम साझेदारी हुई. जडेजा और जुरेल से पहले सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने भी अपने करियर का 11वां शतक लगाया. राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए. गिल ने 50 रन बनाए.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय

विजय मांजरेकर
फारुख इंजीनियर
अजय रत्रा
ऋद्धिमान साहा
ध्रुव जुरेल

भारत ने कसा शिंकजा

टीम इंडिया ने दूसरे दिन मुकाबले में में अपना शिंकजा कस दिया है. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर 5 विकेट पर 448 रन था. जडेजा 104 और सुंदर 9 रन पर नाबाद हैं. भारत ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त हासिल कर ली है. वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 पर सिमट गई थी. जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर तीसरे दिन के खेल की शुरुआत बल्लेबाजी के साथ करेंगे. जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि सुंदर 9 रन पर खेल रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Dhruv JurelMS Dhonifarokh engineerIND vs WI test

Trending news

ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
;