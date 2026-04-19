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Hindi Newsक्रिकेटविकेट कीपर है या चीता? ध्रुव जुरेल की जादुई स्टंपिंग देख धोनी भी ठोकेंगे सलाम! पलक झपकते ही ग्रीन का काम-तमाम

विकेट कीपर है या चीता? ध्रुव जुरेल की 'जादुई स्टंपिंग' देख धोनी भी ठोकेंगे सलाम! पलक झपकते ही ग्रीन का काम-तमाम

Dhruv Jurel Stumping: ध्रुव जुरेल ने ये कमाल कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग पारी के 5वें ओवर में किया. कैमरन ग्रीन आक्रामक बैटिंग कर रहे थे. रवि बिश्नोई के ओवर में उन्होंने एक चौका जड़ दिया था. चौथी गेंद पर वो आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने चालाकी दिखाई और विकेट के पीछे से जुरेल ने चीते की तरफ फुर्ती दिखाते हुए कैमरन ग्रीन का काम-तमाम कर दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:48 PM IST
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Dhruv Jurel Stumping of Cameron Green (PHOTO- @IPL/X)
Dhruv Jurel Stumping of Cameron Green (PHOTO- @IPL/X)

Dhruv Jurel Stumping: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स के विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने करिश्माई स्टंपिंग कर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी. वैसे तो इस सीजन कई खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग कर महफिल लूटी है, लेकिन विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल जैसा कमाल किसी ने नहीं किया है. राजस्थान रॉयल्स के विकेट कीपर ने चीते की चाल और बाज की नजर से केकेआर के धुरंधर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन का शिकार कर लिया. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस तो यहां तक कह रहे हैं कि इस स्टंपिंग को देखकर महान विकेट कीपर एमएस धोनी भी सलामी ठोकेंगे.

ध्रुव जुरेल ने ये कमाल कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग पारी के 5वें ओवर में किया. कैमरन ग्रीन आक्रामक बैटिंग कर रहे थे. रवि बिश्नोई के ओवर में उन्होंने एक चौका जड़ दिया था. चौथी गेंद पर वो आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने चालाकी दिखाई और विकेट के पीछे से जुरेल ने चीते की तरफ फुर्ती दिखाते हुए कैमरन ग्रीन का काम-तमाम कर दिया.

ध्रुव जुरेल की 'जादुई स्टंपिंग'

कैमरन ग्रीन को आगे बढ़ते देख रवि बिश्नोई ने चालाकी दिखाई और लेग स्टंप के बाहर तेज गेंद डाली. पिच पर टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी और बल्लेबाज के पहुंच से दूर निकल गई. विकेट कीपर के लिए भी बॉल पर नजर बनाए रखना मुश्किल था क्योंकि बल्लेबाज उनके आगे था. ध्रुव जुरेल ने गजब फुर्ती दिखाई. पहले डाइव लगाकर एक हाथ से गेंद को पकड़ा और फिर पलक झपकते ही गिल्लियां उड़ा दी. कैमरन ग्रीन को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये आखिर हुआ कैसे. उन्हें मायूस होकर ड्रेसिंग रूम लौटना पड़ा. आउट होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने 13 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली.

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KKR vs RR: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग XI): वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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