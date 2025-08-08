करुण नायर OUT...इंग्लैंड से आते ही कप्तान बने ध्रुव जुरेल, IPL चैंपियन रजत पाटीदार उपकप्तान, देखें स्क्वॉड

Duleep Trophy Central Zone Squad: इंग्लैंड से आते ही भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है. जुरेल को दिलीप ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए सेंट्रल जोन टीम का कप्तान बनाया गया है. वह एक 15-सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे जिसमें आईपीएल विजेता कप्तान रजत पाटीदार और बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. सेंट्रल जोन की चयन समिति ने उभरती हुई प्रतिभाओं के साथ अनुभवी खिलाड़ियों का एक मजबूत संयोजन किया है. रजत पाटीदार को टीम में शामिल करने की एक शर्त है कि उन्हें टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस लेना होगा.

क्यों कप्तान बने ध्रुव जुरेल?

ध्रुव जुरेल को कप्तान के रूप में उनकी प्रभावशाली प्रदर्शनों के बाद नियुक्त किया गया है. हालांकि, उन्होंने पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लिया था. भारत 'ए' के इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके प्रदर्शन, हालिया अंतरराष्ट्रीय अनुभव और कप्तानी के गुणों ने उन्हें सेंट्रल जोन टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दिलाई है.

करुण नायर का नहीं हुआ सेलेक्शन

इस टीम में भारतीय बल्लेबाज करुण नायर को जगह नहीं मिली है. उन्होंने विदर्भ के लिए पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 863 रन बनाए थे. उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है. 15 सदस्यीय टीम में बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडरों का एक संतुलित मिश्रण है. बल्लेबाजी विभाग में आर्यन जुयाल, दानिश मालेवार और संचित देसाई जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी आक्रमण को दीपक चाहर और खलील अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की उपस्थिति से मजबूत किया गया है.

स्टैंडबाय खिलाड़ी और पूरा स्क्वॉड

चयन समिति ने टीम के लिए छह खिलाड़ियों को स्टैंडबाय के रूप में भी नामित किया है. इनमें माधव कौशिक, यश ठाकुर, युवराज चौधरी, महिपाल लोमरोर, कुलदीप सेन और उपेंद्र यादव शामिल हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है. सेंट्रल जोन की पूरी टीम में ध्रुव जुरेल (कप्तान/विकेटकीपर), रजत पाटीदार (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), आर्यन जुयाल, दानिश मालेवार, संचित देसाई, कुलदीप यादव, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सरांश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार और खलील अहमद शामिल हैं.