शतकवीर क्रिकेटर होगा बाहर... पहले टेस्ट में ऐसा होगा टीम इंडिया का प्लेइंग-11! हैरान करने वाले हैं गौतम गंभीर

India Playing XI vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है. कोलकाता में 14 नवंबर को शुरू होने वाली सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है. तेज गेंदबाज आकाश दीप को भी वापस बुलाया गया है. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने के बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सफलता हासिल करने के लिए उतरेगी. शानदार फॉर्म में चल रहे मोहम्मद शमी को एक बार फिर जगह नहीं मिली.

चोट के बाद लौट आया उपकप्तान

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग-11 चुनने को लेकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को काफी माथापच्ची करनी होगी. पंत के आने से टीम में बदलाव करने होंगे. वह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. पंत को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पांव में चोट लगी थी. उसके बाद वह लंबे समय तक टीम से बाहर रहे. अब पंत ने वापसी की है और उन्होंने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए की कप्तानी की है.

Add Zee News as a Preferred Source

जुरेल को देनी होगी कुर्बानी

पंत की वापसी का मतलब है कि विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को बाहर बैठना पड़ेगा. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 125 रन की पारी खेली थी. उसके बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट में 44 और नाबाद 6 रन बनाए थे. इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें कुर्बानी देनी होगी. जुरेल ने अब तक 7 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 430 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक और एक अर्धशतक है. जुरेल की जगह ऋषभ पंत का टीम में वापस तय है.

ये भी पढ़ें: 'मुझे माफ करना...', IPL के लिए गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, वसीम अकरम ने जय शाह से लगाई गुहार

आकाश दीप की जगह पर संशय

बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल का ओपनिंग करना तय है. इन दोनों के बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल का नंबर आता है. ऋषभ पंत पांचवें, रवींद्र जडेजा छठे, नीतीश कुमार रेड्डी सातवें और वॉशिंगटन सुंदर आठवें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. आखिरी तीन क्रम पर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का नंबर आ सकता है. अब देखना है कि तेज गेंदबाज आकाश दीप को कोलकाता में उनके होमग्राउंड पर मौका मिलता है या नहीं. बिहार के रहने वाले आकाश घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं.

ये भी पढ़ें: जय श्री राम, हनुमान जी का टैटू... विश्व विजेता बेटियों से पीएम मोदी ने की 'मन की बात', हरमन एंड कंपनी ने जीता दिल

पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (कप्तान/उपकप्तान), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.