इंग्लैंड के इस महान बल्लेबाज ने बना दिया ध्रुव जुरेल को हीरो, वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ने पर खोला राज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पूरी तरह से गिरफ्त बना रखी है. दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए. उन ही में से एक नाम ध्रुव जुरेल का है. जुरेल ने जबरदस्त शतकीय पारी खेली. यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था. 24 वर्षीय बल्लेबाज ने 125 रनों की शानदार पारी खेली और रविंद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 206 रनों की पार्टनरशिप निभाई. जुरेल ने अपनी इस पारी का क्रेडिट इंग्लैंड के महान खिलाड़ी को दिया है.

'मैं अपना 100% दूंगा'

मैच खत्म होने के बाद ध्रुव जुरेल ने कहा,' यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपको टीम के लिए खेलने का मौका मिल रहा है. बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका भी नहीं मिलता है. कई बार आपको टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप टीम में हैं वह भी बड़ी बात है. मैं कड़ी मेहनत करता हूं. मुझे पता है जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं अपना 100 % दूंगा.'

जो रूट को दिया क्रेडिट

उन्होंने अपने बल्लेबाजी का क्रेडिट इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट को देते हुए कहा, " मैं उनसे पूछता रहता था कि मैं बल्लेबाजी में और क्या कर सकता हूं. वह मुझे आसान सा जवाब देते थे कि मैं कैसे खेल सकता हूं और किसी भी तरह की परिस्थिति से कैसे निपटा जाए. लगातार अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल है, लेकिन हर दिन एक जैसा प्रदर्शन करते रहने से आपको नतीजे जरूर मिलेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

आर्मी को किया समर्पित

ध्रुव जुरेल ने पारी को अपने पिता को समर्पित करते हुए कहा, " मैंने जब अपना अर्धशतक पूरा किया तो उसका जश्न मैंने अपने पिता को समर्पित किया. हालांकि, मैंने अपने शतक को सेना को समर्पित किया. क्योंकि मैंने काफी करीब से देखा है कि वह कितनी मेहनत करते हैं और हमारी महफूज रखते हैं. बता दें, जुरेल के पिता इंडियन आर्मी में थे. उनके इस सेलिब्रेशन ने कई लोगों का दिल जीता. जुरेल का यह सेलिब्रेशन सेवा, शक्ति और अनुशासन की ओर इशारा करता है."

ये भी पढ़ें: रोहित-कोहली की होगी वापसी... ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का होने वाला है ऐलान, कुछ घंटों में खत्म होगा इंतजार!