फौजी के बेटे ने कर दी स्ट्राइक, वेस्टइंडीज के जख्मों पर मारा हथौड़ा, भारत को मिल गया फ्यूचर स्टार

IND vs WI, 1st Test: टीम इंडिया ने अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम पर शिकंजा कस लिया है. अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा भारी है. भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 162 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद टीम इंडिया ने 96 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 326 रन बना लिए हैं. भारत ने वेस्टइंडीज पर 164 रन की बढ़त बना ली हैं. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 03, 2025, 02:29 PM IST
फौजी के बेटे ने कर दी स्ट्राइक, वेस्टइंडीज के जख्मों पर मारा हथौड़ा, भारत को मिल गया फ्यूचर स्टार

IND vs WI, 1st Test: टीम इंडिया ने अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम पर शिकंजा कस लिया है. अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा भारी है. भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 162 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद टीम इंडिया ने 96 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 326 रन बना लिए हैं. भारत ने वेस्टइंडीज पर 164 रन की बढ़त बना ली हैं. केएल राहुल ने 197 गेंद पर 100 रन की पारी खेली. केएल राहुल के आउट होने के बाद फौजी के बेटे ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर स्ट्राइक कर दी.

फौजी के बेटे ने कर दी स्ट्राइक

फौजी के बेटे ने वेस्टइंडीज के जख्मों पर हथौड़ा मारते हुए अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक ठोक दिया. ध्रुव जुरेल फिलहाल 126 गेंदों पर 68 रन बनाकर खेल रहे हैं. ध्रुव जुरेल ने इस दौरान 53.97 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 7 चौके और 2 छक्के उड़ाए. केएल राहुल को आउट करने के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने टीम इंडिया को जल्द ढेर करने का सपना देखा था, लेकिन उनके इस सपने पर फौजी के बेटे ध्रुव जुरेल ने पानी फेर दिया. ध्रुव जुरेल नंबर-5 पर बैटिंग करने उतरे और ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक जड़ दिया.

वेस्टइंडीज के जख्मों पर मारा हथौड़ा

ध्रुव जुरेल ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 108 रन जोड़ दिए. ध्रुव जुरेल ने पूरी दुनिया को दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में उनका टेम्परामेंट कितना मजबूत है. ध्रुव जुरेल दाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज हैं और वह चतुर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. बता दें कि ऋषभ पंत पैर में चोट की वजह से उबर रहे हैं. ऐसे में ध्रुव जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर का रोल निभा रहे हैं. ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैचों में 7 पारियों में 323 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में 2 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरेल का बेस्ट स्कोर 90 रन है. ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे 15 शिकार किए हैं. ध्रुव जुरेल दाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज हैं और वह चतुर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं.  

ये भी पढ़ें- एक शतक से कर दी रिकॉर्ड्स की बौछार, राहुल ने 'हिटमैन' और गंभीर को भी छोड़ दिया पीछे

इंडियन आर्मी के रिटायर्ड हवलदार के बेटे हैं ध्रुव जुरेल

विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल इंडियन आर्मी के रिटायर्ड हवलदार के बेटे हैं. ध्रुव जुरेल के पिता नेम चंद भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार हैं और 1999 करगिल युद्ध के योद्धा हैं. ध्रुव जुरेल सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में उनकी रुचि ने इस सपने पर पानी फेर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव जुरेल की क्रिकेट आकांक्षाओं के लिए उनके परिवार का समर्थन इतना मजबूत था कि उनकी मां ने उनकी पहली क्रिकेट किट खरीदने में मदद करने के लिए अपने सोने के गहने गिरवी रख दिए थे. ध्रुव जुरेल का जन्म 21 जनवरी 2001 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था.

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उपकप्तान थे ध्रुव जुरेल

ध्रुव जुरेल 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय अंडर-19 टीम के उपकप्तान थे. 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था. ध्रुव जुरेल ने इस टूर्नामेंट के 6 मैचों की तीन पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 44.50 की औसत से 89 रन बनाए थे और एक अर्धशतक भी लगाया था. ध्रुव जुरेल ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश की टीम के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. ध्रुव जुरेल IPL में राजस्थान रॉयल्स और घरेलू मैचों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. ध्रुव जुरेल ने 15 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Dhruv Jurel

