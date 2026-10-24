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अंडर-19 वनडे मैच में अफगान कप्तान ने फेंके 11 ओवर? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया गंभीर आरोप

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) को पत्र लिखकर अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान सोहेल खान द्वारा बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ वनडे मैच में '11वां ओवर' फेंकने का आरोप लगाया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 24, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 11:36 PM IST
अंडर-19 वनडे मैच में अफगान कप्तान ने फेंके 11 ओवर? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया गंभीर आरोप
Image Credit: @ACBofficials/X

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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