बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को किया बर्बाद? पूर्व महिला क्रिकेटर ने खोली पोल, कहा- वो चाहते थे कि...

बाबर पर आरोप लगाते हुए मुमताज ने कहा, "हम टीम की इस ताकत से काफी दूर हो चुके हैं, इसकी वजह हमारी बैटिंग है. खासकर जब बाबर कप्तान थे, तो वह सपाट पिचें चाहते थे और चाहते थे कि खेल में बल्लेबाजों का दबदबा रहे. यहां तक कि फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भी घास हटा दी जाती थी. इस तरह, आप पेसर्स को लगभग एक मुश्किल स्थिति में डाल रहे थे, उन्हें फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कोई मदद नहीं मिल रही थी और बल्लेबाजों को बिना किसी असली चुनौती के रन बनाने का मौका मिल रहा था. मुझे लगता है कि यहीं से उनका प्रदर्शन गिरता चला गया.