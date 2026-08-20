बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को किया बर्बाद? पूर्व महिला क्रिकेटर ने खोली पोल, कहा- वो चाहते थे कि...

पाकिस्तान के नामी बल्लेबाज बाबर आजम अपनी फॉर्म को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. पिछले 4 साल से उनके बल्ले से शतक नहीं देखने को मिला है. जिसके चलते उन्हें कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा था. इन दिनों पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले मैच में मेहमान टीम बैकफुट पर है और बाबर इंजरी के चलते टीम का हिस्सा नहीं हैं. इसके बाद भी उनके चर्चे हो रहे हैं. एक पूर्व पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने उनपर कई आरोप मढ़ दिए हैं. उरूज मुमताज का कहना है कि बाबर आजम की वजह से आज पाकिस्तानी टीम संघर्ष कर रही है.
एक दौर था, पाकिस्तान के पास आक्रामक गेंदबाजी हुआ करती थी, जिसकी तूती दुनियाभर में बोलती थी. लेकिन आज पाकिस्तानी टीम फिसड्डी है. उस दौर में टीम के पास वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे खेल के महान पेसर्स थे. अब टीम की वही ताकत कमजोरी बन चुकी है. पाकिस्तान के ग्राफ गिरने पर मुमताज ने इस मुद्दे पर डिटेल में बात की है.
उरुज मुमताज ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, "जाहिर है, हमारे देश में तैयार की जाने वाली पिचों में कोई दिक्कत है. इंग्लैंड का पाकिस्तान का दोनों बार का दौरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा. अब, मुझे लगता है कि ये समझने में भी कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान की असली ताकत क्या है या पिछले पांच सालों में क्या रही है. मेरे लिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान की पेस यूनिट उसकी ताकत नहीं है, जो हमेशा से ही टीम की ताकत रही थी."
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बाबर पर आरोप लगाते हुए मुमताज ने कहा, "हम टीम की इस ताकत से काफी दूर हो चुके हैं, इसकी वजह हमारी बैटिंग है. खासकर जब बाबर कप्तान थे, तो वह सपाट पिचें चाहते थे और चाहते थे कि खेल में बल्लेबाजों का दबदबा रहे. यहां तक कि फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भी घास हटा दी जाती थी. इस तरह, आप पेसर्स को लगभग एक मुश्किल स्थिति में डाल रहे थे, उन्हें फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कोई मदद नहीं मिल रही थी और बल्लेबाजों को बिना किसी असली चुनौती के रन बनाने का मौका मिल रहा था. मुझे लगता है कि यहीं से उनका प्रदर्शन गिरता चला गया.