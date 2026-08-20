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बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को किया बर्बाद? पूर्व महिला क्रिकेटर ने खोली पोल, कहा- वो चाहते थे कि...

पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ हर साल गिरता दिख रहा है. साल-दर-साल पाकिस्तान की हालत खराब हुई, अब इसके आरोप बाबर आजम पर लग रहे हैं. पूर्व महिला क्रिकेटर का मानना कि बाबर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हुआ है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 20, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:49 PM IST
बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को किया बर्बाद? पूर्व महिला क्रिकेटर ने खोली पोल, कहा- वो चाहते थे कि...
Image Credit: बाबर पर पूर्व पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर के गंभीर आरोप. (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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