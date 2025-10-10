Advertisement
trendingNow12955234
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित शर्मा पर BCCI ने कर दी बड़ी गलती? सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

India ODI Captain: रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की आलोचना कर रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार अपने बयान दे रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शर्मा पर BCCI ने कर दी बड़ी गलती? सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

India ODI Captain: रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की आलोचना कर रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार अपने बयान दे रहे हैं. कुछ इस फैसले के पक्ष में तो कुछ विपक्ष में हैं. अब रोहित से जुड़े इस विवाद पर पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया.

चयनकर्ताओं के पक्ष में गांगुली

गांगुली ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया है. गांगुली ने कहा कि यह हर बड़े कप्तान के करियर के ढलान की ओर होता है. उन्होंने बताया कि उन्हें और राहुल द्रविड़ दोनों को अपने करियर में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था. इस साल चैंपियंस ट्रॉफी सहित लगातार दो आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाया गया है. गिल की कप्तानी में पहला मुकाबला 19 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज की होगी. इसमें रोहित और विराट कोहली खेलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

'मैं नहीं मानता कि यह बर्खास्तगी है'

गुरुवार को 'इंडिया टुडे' से बात करते हुए गांगुली ने रोहित को कप्तानी से बर्खास्त किए जाने के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला चयनकर्ताओं और 38 वर्षीय रोहित के बीच आपसी चर्चा के बाद लिया गया है. गांगुली नेकहा, ''मुझे यकीन है कि रोहित से बात की गई होगी. मैं नहीं मानता कि यह बर्खास्तगी है. मुझे यकीन है कि यह एक आपसी चर्चा है. रोहित एक शानदार कप्तान रहे हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. रोहित शर्मा के साथ प्रदर्शन कोई मुद्दा नहीं है.''

ये भी पढ़ें: कप्तानी जाने के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर से ले लिया बदला! राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

क्यों गई रोहित शर्मा की कप्तानी?

गांगुली ने उम्र को बड़ा कारक बताते हुए कहा, ''2027 में रोहित 40 साल के होंगे. खेल में यह एक बड़ी संख्या है. यह मेरे साथ हुआ, यह द्रविड़ के साथ हुआ... यह हर किसी के साथ होता है. यहां तक कि शुभमन गिल को भी 40 साल की उम्र में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा. खेल में हर किसी को एक दिन खत्म होना ही पड़ता है.''

ये भी पढ़ें: अटूट रिकॉर्ड: टेस्ट में लगातार 16 घंटे तक बैटिंग करने वाला सूरमा, अंगद की तरह क्रीज पर जमा दिए थे पैर

गिल को कमान सौंपने का फैसला सही

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के नए अध्यक्ष गांगुली ने गिल को नया वनडे कप्तान बनाने के चयनकर्ताओं के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा, ''गिल को प्रमोट करना कोई बुरा फैसला नहीं है. उन्होंने इंग्लैंड में बहुत प्रतिभा दिखाई है. मुझे लगता है कि यह एक निष्पक्ष निर्णय है...रोहित खेलते रह सकते हैं, जबकि आप एक युवा कप्तान को तैयार कर रहे हैं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaSourav Gangulyrahul dravidIndian cricket team

Trending news

AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत