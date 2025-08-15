चेन्नई सुपरकिंग्स ने ब्रेविस के लिए IPL में किया बड़ा कांड? अश्विन के खुलासे के बाद मची सनसनी

Chennai Super Kings IPL 2025: भारत के दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को खरीदने के पीछे की कहानी सबको बताई है. अश्विन का कहना है कि आईपीएल 2025 में मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किए जाने के लिए ब्रेविस ने ज्यादा पैसों की मांग की थी. इस खुलासे के बाद पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाया है कि क्या अश्विन ने अनजाने में आईपीएल के नियमों में एक ऐसे 'लूपहोल' को उजागर कर दिया, जिसका फायदा सीएसके ने उठाया था?

ब्रेविस ने सीएसके को दी मजबूती

आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में नहीं चुने जाने के बाद ब्रेविस को आईपीएल 2025 के आधे सीजन के बाद 18 अप्रैल को सीएसके ने टीम में शामिल किया था. पहले सात मैचों में सीएसके केवल दो मैच जीत पाई थी, लेकिन ब्रेविस के आने के बाद टीम के प्रदर्शन में स्थिरता आई. हाल ही में अपनी घरेलू फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताने वाले अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि ब्रेविस को आईपीएल 2025 सीजन के दौरान कई टीमों ने संपर्क किया था.

अश्विन ने क्या कहा?

अश्विन ने कहा, ''मैं आपको ब्रेविस के बारे में कुछ बताऊंगा. पिछले आईपीएल में उनका सीएसके के साथ अच्छा समय रहा. दरअसल, कुछ टीमें उनसे बात कर रही थीं. कुछ टीमों ने उन्हें कीमत की वजह से छोड़ दिया. जब उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया जाना था, तो उन्हें बेस प्राइस पर साइन किया जाना था।. लेकिन होता यह है कि आप एजेंटों से बात करते हैं और खिलाड़ी कहता है- अगर आप मुझे X राशि अतिरिक्त देंगे, तो ही मैं आऊंगा.''

अश्विन ने नियम समझाया

आईपीएल के मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की सैलरी उस खिलाड़ी से ज्यादा नहीं हो सकती जिसकी जगह उसे टीम में शामिल किया गया है. इस मामले में यह राशि 2.2 करोड़ रुपये थी. ब्रेविस (जिनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये था) को गुरजपनीत की जगह टीम में लिया गया था. अश्विन ने आगे बताया, ''ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खिलाड़ी को पता होता है कि अगर वह अगले सीजन में रिलीज होता है, तो उसे अच्छी रकम मिलेगी. इसलिए उसका कॉन्सेप्ट था कि- आप मुझे अभी अच्छी रकम दें, नहीं तो मैं अगले साल और ज्यादा पैसे में जाऊंगा.'' और सीएसके उसे भुगतान करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह आया।. सीजन के दूसरे हाफ में सीएसके का कॉम्बिनेशन मजबूत था. आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में उनके पास 30 करोड़ रुपये होंगे.''

क्या सीएसके ने ब्रेविस को ज्यादा रुपये दिए?

आकाश चोपड़ा ने इस पर एक अहम सवाल उठाया है कि क्या सीएसके ने ब्रेविस को नियमों के अनुसार तय की गई राशि से ज्यादा पैसे दिए? चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''अश्विन ने खुलासा किया है कि उसने ज्यादा पैसे मांगे. क्या उसे आधिकारिक तौर पर मिलनी चाहिए थी, उससे ज्यादा पैसे देने का कोई प्रावधान है? क्या ऐसे मामले में पर्स लिमिट तोड़ी जा सकती है? क्या इसमें कोई लूपहोल है, जिसे अश्विन ने उजागर किया है?''

अश्विन की बातों पर आकाश को भरोसा

आकाश ने कहा कि अगर अश्विन के बयान पर विश्वास किया जाए तो हो सकता है कि सीएसके ने आईपीएल के नियमों में एक खामी का फायदा उठाकर ब्रेविस को टीम में शामिल किया हो. उन्होंने आगे ने कहा, ''अश्विन कह रहे हैं कि खिलाड़ी ज्यादा पैसे मांगते हैं और उनके अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स भी इस पर सहमत हो गई. चूंकि अश्विन ने यह बात कही है, तो मुझे विश्वास है कि ब्रेविस ने ज्यादा पैसे मांगे होंगे. अगर आपने 2.20 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं, क्योंकि यह अगले साल के लिए एक योजना है. अगर कोई लूपहोल था तो आपने उसका फायदा उठाया है.''