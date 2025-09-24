अभिषेक- हारिस की झड़प के बीच हुई थी रिंकू की एंट्री, जुबानी जंग की इनसाइड स्टोरी, गंभीर से कनेक्शन

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा उनकी हरकतों की चर्चा रही थी. दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी. मामला तब और बढ़ा जब गिल ने रउफ की आखिरी गेंद पर पुल शॉट खेला.
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा उनकी हरकतों की चर्चा रही थी. दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी. मामले ने आग तब पकड़ी जब हारिस रउफ ने प्लेन क्रैश का रिएक्शन दिया. लक्ष्य का पीछे करने उतरी भारतीय टीम की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रउफ से भी झड़प देखने को मिली. मामला तब और बढ़ा जब गिल ने रउफ की आखिरी गेंद पर पुल शॉट खेला.
रिंकू ने कराया था शांत?
गिल और रउफ के बीच नोकझोंक चल ही रही थी कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा दोनों खिलाड़ियों के बीच में आकर गिल के साथ खड़े हो गए. जब बात नहीं बनी तो अंपायर को बीच-बचाव करने के लिए आना पड़ा. इसी दौरान एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रिंकू सिहं बतौर सब्सीट्यूट ड्रिंक्स लेकर मैदान पर आए और गिल को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान रिंकू दोनों ही सलामी बल्लेबाज को नसीहत देते दिखे.
शर्मनाक हरकत
मामले ने और तेज आग पकड़ ली जब बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे हारिस रउफ ने क्राउड की तरफ 0-6 का इशारा किया. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर जेट को गिराने का दावा करते हुए इशारा किया. पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इन सब हरकतों के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस पाकिस्तानी प्लेयर्स को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.
7 गेंद रहते जीता था मुकाबला
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उस मैच में अपना सबसे बड़ा पहली पारी को टोटल खड़ा किया था. पाक खिलाड़ियों ने 171/5 का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने मुकाबले को 7 गेंद रहते अपने नाम कर लिया. जीत के हीरो रहे भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिनका साथ शुभमन गिल ने दिया. दोनों ही बल्लेबाजों ने महज 9 ओवर में टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था. भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एकतरफा बनाते हुए शानदार जीत हासिल की.