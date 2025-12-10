निकोलस पूरन ने की मैच फिक्सिंग? आउट होने को बेताब था बल्लेबाज, फिर भी नहीं की स्टंपिंग, जानें पूरा मामला

Nicholas Pooran Stumping Controversy: ILT20 में मैदान पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां बल्लेबाज आउट होने को बेताब था, लेकिन विकेट के पीछे खड़े निकोलस पूरन उसे पवेलियन की राह नहीं दिखाना चाहते थे. वेस्टइंडीज के पूर्व स्टार क्रिकेटर के इस फैसले से क्रिकेट जगत में खलबली मच गई. सोशल मीडिया पर फैंस निकोलस पूरन पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाने लगे. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और पूरन पर लगाए जा रहे आरोप सही है या नहीं.

यूएई में खेली जा रही इंटरनेशनल लीग टी20 में मंगलवार को एमआई एमिरेट्स का सामना डेजर्ट वाइपर्स से हुआ. अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में डेजर्ट वाइपर्स ने बेहद रोमांचक मुकाबले में एक रन से जीत हासिल की. हालांकि, मैच के नतीजे से ज्यादा शोर निकोलस पूरन की मिस स्टंपिंग को लेकर हो रही है.

निकोलस पूरन की हरकत पर मचा बवाल

Add Zee News as a Preferred Source

डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 159 रन बनाए. 16वें ओवर में एक दिलचस्प घटना घटी, जिसे देखकर फैंस को गली क्रिकेट की यादें ताजा हो गई होगी. स्टार स्पिनर राशिद खान की गेंद पर बल्लेबाज मैक्स होल्डन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन राशिद ने गेंद दूर फेंकी और होल्डन चकमा खा गए. वो क्रीज से बहुत आगे निकल चुके थे और विकेट कीपर पूरन के पास स्टंपिंग करने का आसान मौका था. कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब निकोलस पूरन ने गेंद पकड़ने के बाद होल्डन को स्टंप आउट नहीं किया. ये देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि मैक्स होल्डन तब 42 रन बनाकर खेल रहे थे.

एक गेंद बाद रिटायर्ड आउट हुए मैक्स होल्डन

कहानी में एक और मोड़ तब आया जब स्टंपिंग मिस होने के एक गेंद बाद ही मैक्स होल्डन रिटायर्ड आउट हो गए. वो 42 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने 37 गेंदों का सामना किया था और बड़े शॉट्स खेलने में संघर्ष कर रहे थे. यही वजह थी कि निकोलस पूरन ने उन्हें स्टंप आउट नहीं करने का फैसला किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बल्लेबाज खेलते रहे, ताकि उनकी टीम को फायदा पहुंचे. हालांकि, पूरन की चालबाजी काम नहीं आई क्योंकि होल्डन रिटायर्ड आउट हो गए. हालांकि, इससे इतना तो साफ है कि पूरन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि उन्होंने ये चाल टीम के हित में किया था.

— International League T20 (@ILT20Official) December 9, 2025

डेजर्ट वाइपर्स ने एक रन से जीता मैच

अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच की बात करें तो डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए. इसके जवाब में एमआई एमिरेट्स 158 रन बना सकी और रोमांचक मुकाबले में वाइपर्स ने एक रन से जीत हासिल की.

ये भी पढ़ें: ICC रैंकिंग में गजब का रोमांच... रोहित के पीछे पड़े कोहली तो बुमराह को इस गेंदबाज से खतरा, टॉप-10 में कौन-कौन?