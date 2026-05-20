आपा खो बैठे ऋषभ पंत, राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद वैभव सूर्यवंशी को दी गाली? जानें VIRAL VIDEO का सच

Rishabh Pant Video: राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर इस सीजन अपने होम ग्राउंड पर पहली जीत दर्ज की. सवाई मांसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में RR ने LSG को 7 विकेट से रौंद दिया. ये सच है कि मैच हारने के बाद ऋषभ पंत काफी गुस्से में थे और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है कि उन्होंने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए ये शब्द कहे थे.
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Rishabh Pant Video: आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. उनकी कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार दो सीजन प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी. ऊपर से 27 करोड़ में बिके ऋषभ पंत बल्ले से भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं. पिछले दो सीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ है, जब पंत के बल्ले से लगातार 2-3 पारियां मैच विनिंग आई हो. वैसे तो पंत ठंडे मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मंगलवार (19 मई) को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार के बाद वो अपना आपा खो बैठे और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी भड़ास निकाली. पंत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ये भी दावा कर रहे हैं कि LSG के कप्तान ने शानदार पारी खेलकर मैच का पासा पलटने वाले वैभव सूर्यवंशी को गाली दी थी. आइए जानते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है.
राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर इस सीजन अपने होम ग्राउंड पर पहली जीत दर्ज की. सवाई मांसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में RR ने LSG को 7 विकेट से रौंद दिया. ये सच है कि मैच हारने के बाद ऋषभ पंत काफी गुस्से में थे और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है कि उन्होंने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए ये शब्द कहे थे.
आईपीएल 2026 में 9वीं हार के बाद ऋषभ पंत अपना आपा खो बैठे और वो ये नहीं समझ सके कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान किन शब्दों का इस्तेमाल करना अनुचित है. LSG के कप्तान ने गुस्से में कहा, ''हमारी टीम चाहे जैसी भी हो, हमें गर्व है. हम जानते हैं कि हम जीत सकते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, हम टीम के रूप में और व्यक्तिगत रूप से भी काफी आत्मविश्वासी हैं. चीजें हमारे पक्ष में नहीं रहीं और यह बात सभी जानते हैं, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि हम एक F***ing बेहतरीन टीम हैं.
— Varun (@The_MythBreaker) May 20, 2026
सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 220 रन बनाए थे. मिचेल मार्श ने 57 गेंदों पर 96 रन और उनके साथी जोश इंग्लिस ने 29 गेंद पर 60 रनों की अच्छी पारी खेली. इसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने तबाही मचाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 39 गेंदों पर 75 रनों की साझेदारी हुई. यशस्वी 43 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वैभव ने कुटाई जारी रखी. बिहार के लाल ने 38 गेंदों पर 93 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 7 चौके जड़े.
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