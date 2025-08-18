क्या रोहित और विराट ने किया गावस्कर का अपमान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से आया बवंडर

भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का अपमान करने का आरोप लगाया है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज करसन घावरी सुनील गावस्कर जैसे महान क्रिकेटर की उपेक्षा से नाराज हैं. दरअसल, लिटिल मास्टर के पूर्व साथी खिलाड़ी करसन घावरी को इस बात का बहुत दुख है कि कोई भी भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर को अपना आदर्श नहीं मानता है, उनसे सलाह लेने की तो बात ही छोड़ दें.

पूर्व क्रिकेटर के बयान से आया बवंडर

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज करसन घावरी को यह अजीब लगता है कि दूसरे देशों के क्रिकेटर सुनील गावस्कर से मदद लेने से नहीं कतराते है तो हमारे देश के क्रिकेटरों को क्या हो गया है. करसन घावरी ने विक्की लालवानी शो में कहा, 'सुनील गावस्कर पिछले 25 सालों से कमेंट्री कर रहे हैं. सुनील गावस्कर के टिप्स किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत कीमती होती हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपने खिलाड़ी उनसे सलाह लेने नहीं जाते.'

क्या रोहित और विराट ने किया गावस्कर का अपमान?

करसन घावरी ने कहा, 'दूसरे देशों के क्रिकेटर्स भी सुनील गावस्कर से सलाह लेते हैं. ऐसे में हर भारतीय बल्लेबाज को सुनील गावस्कर से सलाह लेनी चाहिए, शुभमन गिल समेत. मुझे नहीं पता कि वह (शुभमन गिल) उनसे सलाह लेने गए हैं या नहीं, लेकिन अगर नहीं गए हैं, तो उन्हें जरूर लेनी चाहिए. मीडिया में यह बात जरूर आई होगी कि सुनील गावस्कर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभमन गिल को कुछ सलाह दी है, लेकिन हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला.'

रोहित ने गावस्कर की शिकायत की थी

कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें दावा किया गया था कि रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से सुनील गावस्कर की शिकायत की थी. दरअसल, सुनील गावस्कर ने 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान रोहित शर्मा के बारे में कुछ कहा था. इसके अलावा सुनील गावस्कर और विराट कोहली के बीच तनाव भी सुर्खियों में रहा था. विराट कोहली ने तब स्ट्राइक-रेट पर सुनील गावस्कर के बयान को नापसंद किया था. करसन घावरी का मानना है कि सुनील गावस्कर इस तरह के अनादर के लायक नहीं हैं. करसन घावरी ने जोर देकर कहा कि उनकी आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए, न कि इसके विपरीत.

शास्त्री से बिल्कुल अलग हैं गावस्कर

करसन घावरी ने कहा, 'यह बकवास है. आप रोहित शर्मा या विराट कोहली हो सकते हैं, उन्हें इस महान व्यक्ति (सुनील गावस्कर) का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वह आपको कुछ बताते हैं या किसी चीज पर सलाह देते हैं, तो यह उनके अपने भले के लिए है. रवि शास्त्री खुले दिल के इंसान हैं. जब किसी की आलोचना करने की बात आती है, तो वह ऐसा करते हैं, लेकिन सुनील इसे बहुत अलग तरीके से करते हैं. वह रवि शास्त्री से बिल्कुल अलग बातें कहने के लिए जाने जाते हैं.'