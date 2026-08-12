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क्या शुभमन गिल की वजह से टूटी हार्दिक पांड्या की डील? गुजरात टाइटंस ने ठुकराया वापसी का ऑफर

Hardik Pandya Trade Deal: हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस छोड़ने की खबरों के बीच गुजरात टाइटंस में उनकी वापसी क्यों नहीं हो पाई? शुभमन गिल की सहमति और कप्तानी की उस शर्त के बारे में हम यहां बता रहे हैं जिसने खेल बिगाड़ दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 12, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:29 PM IST
क्या शुभमन गिल की वजह से टूटी हार्दिक पांड्या की डील? गुजरात टाइटंस ने ठुकराया वापसी का ऑफर
Image Credit: हार्दिक पांड्या को आईपीएल में नई टीम की तलाश है.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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