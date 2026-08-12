क्या शुभमन गिल की वजह से टूटी हार्दिक पांड्या की डील? गुजरात टाइटंस ने ठुकराया वापसी का ऑफर

Hardik Pandya Trade Deal: भारत के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के आईपीएल में ट्रेड होने की खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. हार्दिक का नाम कई टीमों से जोड़ा जा रहा है. कोलकाता नाइटराइडर्स, चेन्नई सुपरकिंग्स, लखनऊ सुपर जाएंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और यहां तक कि गुजरात टाइंटस का नाम भी इस लिस्ट में है. अब ताजा जानकारी यह आई है कि हार्दिक की पुरानी टीम गुजरात टाइटंस ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया. वह वापस लौटकर कप्तानी मांग रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने स्पष्ट कर दिया है कि शुभमन गिल ही उनके कप्तान रहेंगे.
हार्दिक की 2024 में मुंबई इंडियंस (MI) में वापसी और रोहित शर्मा की जगह उन्हें कप्तान बनाए जाने का फैसला काफी चर्चा में रहा था, जिससे फैंस काफी नाराज हुए थे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटन्स (GT) को दो बार फाइनल में पहुंचाने वाले हार्दिक एक बार फिर वहां लौटने के लिए बातचीत कर रहे थे. हालांकि, गुजरात की टीम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार थी, लेकिन इसके लिए वर्तमान कप्तान शुभमन गिल की सहमति जरूरी थी.
हार्दिक ने 2021 आईपीएल के बाद मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया था. वह 2022 में नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान बने. उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया और 2023 में फाइनल तक पहुंचाया. यहां से खेल फिर बदला और हार्दिक 2024 आईपीएल से पहले अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में आ गए. कप्तानी मिली, लेकिन लगातार तीन सीजन में ट्रॉफी से दूर रहे. इसमें तो सिर्फ एक बार ही प्लेऑफ में पहुंच पाए. अब उनके और मुंबई फ्रेंचाइजी के बीच चीजें खराब हो गई हैं. हार्दिक के ऊपर विश्वास नहीं रहा और उनकी जगह टीम नए कप्तान के साथ आगे बढ़ना चाहती है. हार्दिक भी दूसरी टीम की तलाश में है.
शुभमन गिल ने साल 2022 में हार्दिक की कप्तानी में ही गुजरात टाइटंस के लिए खेलना शुरू किया था. जब 2024 के सीजन से पहले हार्दिक मुंबई वापस चले गए, तो गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया. पिछले सीजन में टीम के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए, गिल ने हार्दिक की वापसी के लिए मंजूरी दे दी थी.
मामला तब नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया, जब गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट और शुभमन गिल को पता चला कि हार्दिक न सिर्फ वापस आना चाहते हैं, बल्कि उन्हें टीम की कप्तानी भी चाहिए. कप्तानी की इस शर्त को सुनते ही शुभमन गिल और फ्रेंचाइजी के मालिकों ने कड़ा रुख अपनाते हुए हार्दिक को साफ मना कर दिया कि यह मांग पूरी नहीं की जा सकती.
अगर हार्दिक अपनी कप्तानी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स उनके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है. चूंकि अजिंक्य रहाणे ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, इसलिए KKR को एक नए और अनुभवी कप्तान की तलाश है. शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली इस टीम के लिए हार्दिक पांड्या एक परफेक्ट समाधान साबित हो सकते हैं.