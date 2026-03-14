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Hindi Newsक्रिकेटFact Check: T20 वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन फोटो से गायब हुए संजू सैमसन, शुभमन गिल ने जानबूझकर हटाया? जानें सच

Fact Check: T20 वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन फोटो से गायब हुए संजू सैमसन, शुभमन गिल ने जानबूझकर हटाया? जानें सच

Fact Check: टीम इंडिया के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के जश्न की तस्वीर से जानबूझकर संजू सैमसन को हटा दिया है. इस वजह से उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि वायरल पोस्ट का असली सच क्या है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 01:53 PM IST
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शुभमन गिल ने जानबूझकर सैमसन को हटाया? (Photo- Shubmangill/Instagram)
शुभमन गिल ने जानबूझकर सैमसन को हटाया? (Photo- Shubmangill/Instagram)

Fact Check: 8 मार्च, 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया. भारत रिकॉर्ड तीन बार ये ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बना. इस शानदार उपलब्धि के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी. सोशल मीडिया पर फैंस और पूर्व क्रिकेटर्स ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को शुभकामनाएं दी. टीम इंडिया के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनके पोस्ट शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है?

शुभमन गिल ने ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया की जो तस्वीर शेयर की, उसमें स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन गायब थे. जबकि बाकी खिलाड़ी मंच पर ट्रॉफी के साथ जश्न मना रहे थे. देखते ही देखते शुभमन की पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे.

क्या शुभमन ने तस्वीर से सैमसन को हटाया?

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सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि शुभमन गिल ने जानबूझकर जश्न वाली तस्वीर से संजू सैमसन को हटाया है. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अचानक शुभमन टीम से बाहर हो गए और उनकी जगह संजू सैमसन को शामिल किया गया था. भारत को चैंपियन बनाने में संजू का अहम योगदान रहा. उन्होंने नॉकआउट चरणों में तीन महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जिनमें सुपर 8 चरण में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रन, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन और फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन शामिल हैं, जिससे भारत को तीसरी बार प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने में मदद मिली.

शुभमन गिल ने मंच पर टी20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ टीम की जीत की तस्वीर पोस्ट की. हालांकि, प्रशंसकों और क्रिकेट प्रेमियों ने गौर किया कि तस्वीर में संजू सैमसन को छोड़कर सभी खिलाड़ी मौजूद थे. इसके बाद फैंस शुभमन को ट्रोल करने लगे और उनपर आरोप लगाने लगे कि उन्होंने तस्वीर से संजू सैमसन को हटा दिया या जानबूझकर तस्वीर को क्रॉप किया, क्योंकि केरल के क्रिकेटर को 2026 टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में उनकी जगह लेने से उन्हें जलन थी.

क्या है वायरल पोस्ट का सच?

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने शुभमन गिल को निशाना बनाते हुए जमकर हंगामा मचा दिया और उन पर जीत की तस्वीर से जानबूझकर संजू सैमसन को हटाने का आरोप लगाया. हालांकि, ये आरोप और दावे भ्रामक थे, क्योंकि गिल द्वारा साझा की गई तस्वीर क्रॉप की हुई नहीं बल्कि मंच पर भारत के विजय समारोह की असली तस्वीर थी.

 

यशस्वी जायसवाल ने भी यही तस्वीर पोस्ट की

टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे यशस्वी जायसवाल की सोशल मीडिया पोस्ट से यह बात साबित होती है, जिसमें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वही तस्वीर साझा की है. तस्वीर में संजू सैमसन नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि शुभमन गिल ने उन्हें हटाने के लिए तस्वीर को एडिट या क्रॉप नहीं किया है. सैमसन खुद लाइन-अप में सबसे पीछे या अंतिम स्थान पर खड़े थे, जिससे वे कैमरे के फ्रेम से बाहर हो गए.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से बाहर होने के बाद Harshit Rana की लगी 'बंपर लॉटरी', मिलेगा ये सम्मान

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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