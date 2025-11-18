Advertisement
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ बैटिंग करते दिखे विराट कोहली? VIDEO ने उड़ा दिए करोड़ों फैंस के होश

Asia Cup Rising Stars 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये वीडियो इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच का है.

Nov 18, 2025, 01:54 PM IST
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ बैटिंग करते दिखे विराट कोहली? VIDEO ने उड़ा दिए करोड़ों फैंस के होश

Asia Cup Rising Stars 2025: विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों दिलों के जज्बात हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. इस समय इंडिया ए टीम दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट खेल रही है. 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. यूएई के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 32 गेंद पर शतक ठोककर सनसनी मचा दी थी. 

रविवार को पाकिस्तान ए के खिलाफ मैच में भारत ए को हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, इसी मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसे एक नजर में देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी. जी हां, ऐसा लगेगा कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ सुपरस्टार विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं.

नमन धीर को देख थम गई फैंस की सांसें 

पाकिस्तान ए के खिलाफ मुकाबले में भारत ए ने 30 के स्कोर पर पहला विकेट खोया. प्रियांश आर्य 10 रन बनाकर आउट हुए. वैभव सूर्यवंशी अभी भी क्रीज पर थे और नंबर-3 पर उतरे नमन धीर. वही चलने का स्टाइल... वही ग्लब्स से साथी बल्लेबाज के ग्लब्स को हिट करने का तरीका, ऐसा लगा मानो हेलमेट के पीछे विराट कोहली ही हों. अगर आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो ये पता करने के लिए कि ये सच में कोहली तो नहीं? वीडियो को दोबारा जरूर देखेंगे. खैर... चेहरा और हाव-भाव जरूर विराट से मिल रहा था, लेकिन वो नमन धीर थे जो वैभव सूर्यवंशी के साथ बल्लेबाजी करने आए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. 

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए का प्रदर्शन 

बात करें एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट की तो जितेश शर्मा की अगुवाई में इंडिया ए ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं. UAE के खिलाफ मैच में उन्हें 148 रनों से बड़ी जीत मिली, जबकि पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा. मंगलवार (आज) भारत ए का मुकाबला ओमान से होगा. 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. दोनों ग्रुप से पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी.

