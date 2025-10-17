क्या पर्थ में विराट कोहली ने क्रिकेट फैन की पाकिस्तानी जर्सी पर किया साइन? हो गया दूध का दूध और पानी का पानी

भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली इस समय भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर यानी रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. पर्थ वनडे से पहले विराट कोहली ने भारतीय टीम के ट्रेनिंग सेशन के दौरान जमकर पसीना बहाया है. पर्थ में अपने पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली को देखने के लिए फैंस की जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली है.

क्या पर्थ में विराट कोहली ने क्रिकेट फैन की पाकिस्तानी जर्सी पर किया साइन?

इसी बीच विराट कोहली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें से एक फोटो में उन्हें पाकिस्तान की जर्सी पर साइन करते हुए दिखाया गया है. कुछ यूजर्स ने विराट कोहली की तस्वीर वायरल की, जिसमें उन्हें एक फैन के साथ खड़े होकर हरी जर्सी पर साइन करते हुए दिखाया गया है. इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ हंगामा मच गया. हालांकि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. विराट कोहली की यह तस्वीर फेक निकली.

Add Zee News as a Preferred Source

हो गया दूध का दूध और पानी का पानी

विराट कोहली को जिस फोटो में पाकिस्तान की जर्सी पर साइन करते हुए दिखाया गया था, वह फेक निकली. जांच से पता चला कि तस्वीर में डिजिटली बदलाव किया गया था. असल में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक फैन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जर्सी पर साइन किए थे. यह जर्सी पाकिस्तानी की नहीं थी. सोशल मीडिया पर विराट कोहली को बदनाम करने के लिए कुछ यूजर्स ने नापाक हथकंडा अपनाते हुए जर्सी में डिजिटली बदलाव किया और फोटो वायरल कर दी.

पर्थ वनडे से पहले कड़ी ट्रेनिंग करते दिखे विराट कोहली

पर्थ वनडे से पहले विराट कोहली को हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कड़ी ट्रेनिंग करते और रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करते देखा गया. यह दौरा इस अनुभवी जोड़ी के लिए ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दौरा हो सकता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर यानी रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. गुरुवार को पर्थ में ट्रेनिंग सेशन के दौरान विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ नेट्स पर बल्लेबाजी भी की. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों ने लगभग आधे घंटे तक साथ-साथ बल्लेबाजी की, जिसने फैंस के लिए एक यादगार नजारा पेश किया.

अब वनडे में ही खेलते हैं विराट और रोहित

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों ने पिछले साल बारबाडोस में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जिताने के बाद जून 2024 में ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं. 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है, जो आने वाले 2 वर्षों में उनकी फिटनेस और फॉर्म पर निर्भर करेगा. हालांकि, नए कप्तान शुभमन गिल ने इस अनुभवी जोड़ी पर पूरा भरोसा जताया है और टीम के लिए उनके महत्व को स्वीकार किया है.